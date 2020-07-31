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СМИ сообщили о требовании Украины арестовать задержанных под Минском
Офис генпрокурора Украины подозревает 9 задержанных под Минском украинцев в участии в террористической организации, офис также обратился к Белоруссии с... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T18:39
елена гитлянская
андрей равков
мид украины
мид белоруссии
россия
москва
минск
белоруссия
украина
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https://ria.ru/20200731/1575233916.html
Вот понимал ли Лукашенко - какую кашу он заваривает? Во что выльется его сумасбродство?! Порядочные люди так не поступают. И нечего потом обижаться на то, что его ставят на место.
83
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россия
москва
минск
белоруссия
украина
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574172397_0:119:3220:1930_1400x0_80_0_0_810980c4143bc73bc61c03433b5e67c5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
елена гитлянская, андрей равков, мид украины, мид белоруссии, россия, москва, минск, белоруссия, украина, в мире

СМИ сообщили о требовании Украины арестовать задержанных под Минском

18:39 31.07.2020
1230
© Sputnik / Перейти в фотобанкМилиция Белоруссии
Милиция Белоруссии
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КИЕВ, 31 июл - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины подозревает 9 задержанных под Минском украинцев в участии в террористической организации, офис также обратился к Белоруссии с запросами об их временном аресте, передает "Суспільне Новини" ("Общественное Новости") со ссылкой на источники в офисе.
Ранее пресс-служба министерства иностранных дел Украины заявила, что украинские правоохранители будут решать вопрос возможной экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян. Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская также заявила, что СБ намерена обратиться в офис генпрокурора и МИД с просьбой инициировать их экстрадицию. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков ранее сообщил, что не менее 14 из задержанных "были зафиксированы" в Донбассе. По данным МИД Белоруссии, у части задержанных имеется украинское гражданство.
"Офис генпрокурора объявил о подозрении девяти украинцам из "ЧВК Вагнера" по статье 258-3 Уголовного кодекса об участии в террористической организации. ОГПУ также обратился к Белоруссии с запросами о временном аресте "вагнеровцев", - сообщает издание в своем канале в Telegram.
Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Вчера, 13:03
Песков назвал задержание россиян в Белоруссии безосновательным
Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан. В отношении россиян было возбуждено уголовное дело по статье "подготовка теракта", за что им, по разным оценкам, может грозить до 20 лет лишения свободы. Позднее СК Белоруссии сообщил, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".
Москва заявила, что российские граждане не причастны к внутриполитическим процессам в республике. В МИД РФ отметили, что группа задержанных в Белоруссии россиян следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы, включая авиабилеты, а логистику обеспечивала белорусская компания. В Москве заявили, что в распоряжении властей Белоруссии есть все необходимые документы для установления истины. При этом МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций. Во внешнеполитическом ведомстве РФ также потребовали незамедлительно обеспечить доступ консульских сотрудников к задержанным в Белоруссии гражданам РФ.
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Вчера, 18:12
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421211570
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Елена ГитлянскаяАндрей РавковМИД УкраиныМИД БелоруссииРоссияМоскваМинскБелоруссияУкраинаВ мире
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Вот понимал ли Лукашенко - какую кашу он заваривает? Во что выльется его сумасбродство?! Порядочные люди так не поступают. И нечего потом обижаться на то, что его ставят на место.
31 июля, 18:56
Владимир Белогорский
8200001
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