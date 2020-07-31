СМИ сообщили о требовании Украины арестовать задержанных под Минском

"Офис генпрокурора объявил о подозрении девяти украинцам из "ЧВК Вагнера" по статье 258-3 Уголовного кодекса об участии в террористической организации. ОГПУ также обратился к Белоруссии с запросами о временном аресте "вагнеровцев", - сообщает издание в своем канале в Telegram.