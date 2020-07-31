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Рязанская область
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Третий Форум древних городов открыли в Рязани
Третий Форум древних городов, который в этом году проходит в онлайн-формате, начал работать в Рязанской области, сообщает в пятницу правительство региона. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T18:27
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николай любимов, рязанская область, общество

Третий Форум древних городов открыли в Рязани

18:27 31.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновВид на Рязань и Рязанский кремль
Вид на Рязань и Рязанский кремль
© РИА Новости / Максим Блинов
РЯЗАНЬ, 31 июл - РИА Новости. Третий Форум древних городов, который в этом году проходит в онлайн-формате, начал работать в Рязанской области, сообщает в пятницу правительство региона.
Трансляция пленарного заседания, которое является главным официальным мероприятием программы форума, была организована на рязанском телеканале ТКР и в группе Рязанской области в социальной сети "ВКонтакте". На заседании было зачитано приветствие участникам форума от полномочного представителя президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева, транслировались видеообращения от представителей городов-побратимов Рязани: Сюйчжоу (Китай), Брессюира (Франция), Каира и других.
"Есть большое всеобщее желание и настрой на совместную работу, на эффективное решение насущных проблем старинных городов и вопросов их комплексного развития, сохранения уникального историко-культурного наследия", – сказал, приветствуя участников форума, губернатор Николай Любимов.
Глава региона отметил, что уже сложилась традиция проводить форум ярко, интересно и с пользой.
"Каждый древний город и поселение – жемчужины, из которых складывается история рязанской земли. Без их неповторимости и самобытности невозможно представить нашу культуру и традиции. И, конечно, все это требует особого бережного отношения", – сказал Любимов.
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Губернатор напомнил, что накануне форума центральной части древней Рязани был присвоен статус особо важного исторического поселения регионального значения, утверждены границы территории и предмет охраны.
"Мы отвечаем за будущее наших древних городов, несем ответственность перед потомками за сохранение их исторической уникальности и в то же время продолжаем развитие, работу по благоустройству и созданию комфортных условий для жизни людей. Уверен, что общими усилиями мы добьемся этой цели, все вместе сделаем много доброго и полезного", – заявил Любимов.
Губернатор отметил, что эти вопросы очень волнуют рязанцев, об этом много пишут в СМИ и социальных сетях. Любимов предложил создать специальный совет при главе региона по сохранению культурного наследия региона с включением в него экспертов, историков, краеведов, общественных активистов, представителей строительного комплекса и архитекторов.
"На этой площадке можно будет предметно и профессионально обсуждать важные вопросы, собирать воедино мнения и предложения, которые потом смогут трансформироваться в конкретные решения и законопроекты", – сказал Любимов.
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Рязанская областьНиколай ЛюбимовРязанская областьОбщество
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