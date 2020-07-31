Третий Форум древних городов открыли в Рязани

РЯЗАНЬ, 31 июл - РИА Новости. Третий Форум древних городов, который в этом году проходит в онлайн-формате, начал работать в Третий Форум древних городов, который в этом году проходит в онлайн-формате, начал работать в Рязанской области , сообщает в пятницу правительство региона.

Трансляция пленарного заседания, которое является главным официальным мероприятием программы форума, была организована на рязанском телеканале ТКР и в группе Рязанской области в социальной сети "ВКонтакте". На заседании было зачитано приветствие участникам форума от полномочного представителя президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева , транслировались видеообращения от представителей городов-побратимов Рязани : Сюйчжоу ( Китай ), Брессюира ( Франция ), Каира и других.

"Есть большое всеобщее желание и настрой на совместную работу, на эффективное решение насущных проблем старинных городов и вопросов их комплексного развития, сохранения уникального историко-культурного наследия", – сказал, приветствуя участников форума, губернатор Николай Любимов

Глава региона отметил, что уже сложилась традиция проводить форум ярко, интересно и с пользой.

"Каждый древний город и поселение – жемчужины, из которых складывается история рязанской земли. Без их неповторимости и самобытности невозможно представить нашу культуру и традиции. И, конечно, все это требует особого бережного отношения", – сказал Любимов.

Губернатор напомнил, что накануне форума центральной части древней Рязани был присвоен статус особо важного исторического поселения регионального значения, утверждены границы территории и предмет охраны.

"Мы отвечаем за будущее наших древних городов, несем ответственность перед потомками за сохранение их исторической уникальности и в то же время продолжаем развитие, работу по благоустройству и созданию комфортных условий для жизни людей. Уверен, что общими усилиями мы добьемся этой цели, все вместе сделаем много доброго и полезного", – заявил Любимов.

Губернатор отметил, что эти вопросы очень волнуют рязанцев, об этом много пишут в СМИ и социальных сетях. Любимов предложил создать специальный совет при главе региона по сохранению культурного наследия региона с включением в него экспертов, историков, краеведов, общественных активистов, представителей строительного комплекса и архитекторов.