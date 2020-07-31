В России вырастут пенсии работающих пенсионеров

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В России вырастут предназначенные для работающих пенсионеров выплаты, рассказали РИА Новости в пресс-службе Пенсионного фонда.

Корректировка страховых пенсий работающим пенсионерам ежегодно проводится 1 августа. Она коснется получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году поступали страховые взносы.

"Размер перерасчета зависит от зарплаты работавшего пенсионера: чем она выше, тем больше увеличивается пенсия", — говорится в сообщении.

Максимальная прибавка составит 279 рублей (три пенсионных коэффициента, рассчитанных по стоимости текущего года: 3х93 рубля).