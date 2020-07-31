https://ria.ru/20200731/1575234482.html
В России вырастут пенсии работающих пенсионеров
В России вырастут предназначенные для работающих пенсионеров выплаты, рассказали РИА Новости в пресс-службе Пенсионного фонда. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T18:18
2020-07-31T18:31
россия
пенсионный фонд рф
общество
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https://ria.ru/20200728/1575016965.html
Светлана Зарубина
" Осчастливили" прямо суммой прибавки
36
16
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пенсионный фонд рф, общество
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В России вырастут предназначенные для работающих пенсионеров выплаты, рассказали РИА Новости в пресс-службе Пенсионного фонда.
Корректировка страховых пенсий работающим пенсионерам ежегодно проводится 1 августа. Она коснется получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году поступали страховые взносы.
"Размер перерасчета зависит от зарплаты работавшего пенсионера: чем она выше, тем больше увеличивается пенсия", — говорится в сообщении.
Максимальная прибавка составит 279 рублей (три пенсионных коэффициента, рассчитанных по стоимости текущего года: 3х93 рубля).
Перерасчет затронет 11,1 миллиона человек. Никаких заявлений для этого подавать не нужно.