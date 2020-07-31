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В России вырастут пенсии работающих пенсионеров
В России вырастут предназначенные для работающих пенсионеров выплаты, рассказали РИА Новости в пресс-службе Пенсионного фонда. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T18:31
россия
пенсионный фонд рф
общество
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, пенсионный фонд рф, общество

В России вырастут пенсии работающих пенсионеров

18:18 31.07.2020 (обновлено: 18:31 31.07.2020)
49855
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыдача пенсий
Выдача пенсий
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В России вырастут предназначенные для работающих пенсионеров выплаты, рассказали РИА Новости в пресс-службе Пенсионного фонда.
Корректировка страховых пенсий работающим пенсионерам ежегодно проводится 1 августа. Она коснется получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году поступали страховые взносы.
"Размер перерасчета зависит от зарплаты работавшего пенсионера: чем она выше, тем больше увеличивается пенсия", — говорится в сообщении.
Максимальная прибавка составит 279 рублей (три пенсионных коэффициента, рассчитанных по стоимости текущего года: 3х93 рубля).
Перерасчет затронет 11,1 миллиона человек. Никаких заявлений для этого подавать не нужно.
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