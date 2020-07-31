Охлобыстин рассказал о желании Ефремова сидеть в тюрьме

"Он в тюрьме хочет сидеть. Он насмотрелся пьесок. У него синдром Раскольникова. Он уверен, что его осудят. Он нас не слушает", — цитирует телеканал артиста.

При этом Охлобыстин подчеркнул, что сам приговорил бы Ефремова к условному заключению, разрешив посещать только театр.

"Сам он совестный человек, себя казнил. Это ужас. Слава богу, состояние пока стабильное", — добавил он.

ДТП с участием Ефремова

Восьмого июня в центре Москвы Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.

В момент ДТП актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд поместил его под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Однако родные Захарова не приняли извинения и отказалась от предложенной материальной помощи.