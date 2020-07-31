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Охлобыстин рассказал о желании Ефремова сидеть в тюрьме
Актер Иван Охлобыстин заявил, что его коллега Михаил Ефремов корит себя за смертельное ДТП в центре Москвы и надеется, что попадет в колонию. Его слова приводит РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T19:49
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
иван охлобыстин
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200730/1575172531.html
https://ria.ru/20200731/1575194992.html
"Охлобыстин подчеркнул, что сам приговорил бы Ефремова к условному заключению, разрешив посещать только театр". Ну да, ещё Макдональдс, бассейн, фитнес, ну и бар, естественно. Пусть страдает и казнит себя, "совестливый" человек.
54
Омерзение вызывает и Ефремов, и его защитники, да и вообще вся эта тусовка.
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, иван охлобыстин, москва, происшествия

Охлобыстин рассказал о желании Ефремова сидеть в тюрьме

18:14 31.07.2020 (обновлено: 19:49 31.07.2020)
8424
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов у Пресненского суда Москвы
Актер Михаил Ефремов у Пресненского суда Москвы
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Актер Иван Охлобыстин заявил, что его коллега Михаил Ефремов корит себя за смертельное ДТП в центре Москвы и надеется, что попадет в колонию. Его слова приводит "РЕН ТВ".
"Он в тюрьме хочет сидеть. Он насмотрелся пьесок. У него синдром Раскольникова. Он уверен, что его осудят. Он нас не слушает", — цитирует телеканал артиста.
При этом Охлобыстин подчеркнул, что сам приговорил бы Ефремова к условному заключению, разрешив посещать только театр.
"Сам он совестный человек, себя казнил. Это ужас. Слава богу, состояние пока стабильное", — добавил он.
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда
30 июля, 15:42
Адвокат объяснил отказ Ефремова от признательных показаний

ДТП с участием Ефремова

Восьмого июня в центре Москвы Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.
В момент ДТП актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд поместил его под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
Актер Михаил Ефремов
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Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Однако родные Захарова не приняли извинения и отказалась от предложенной материальной помощи.
Впоследствии адвокат актера Эльман Пашаев сообщил, что его клиент не считает себя виновником аварии, а готовность возместить ущерб семье погибшего объясняется тем, что в инциденте "участвовала машина" артиста. Кроме того, Ефремов отказался от признательных показаний.
18267317197
Обсудить 15
Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовИван ОхлобыстинМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
"Охлобыстин подчеркнул, что сам приговорил бы Ефремова к условному заключению, разрешив посещать только театр". Ну да, ещё Макдональдс, бассейн, фитнес, ну и бар, естественно. Пусть страдает и казнит себя, "совестливый" человек.
31 июля, 18:21
Себекхотеп III
4260006
Омерзение вызывает и Ефремов, и его защитники, да и вообще вся эта тусовка.
31 июля, 18:45
Комарик Кровопийца
3500004
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