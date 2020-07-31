Охлобыстин рассказал о желании Ефремова сидеть в тюрьме

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Актер Иван Охлобыстин заявил, что его коллега Михаил Ефремов корит себя за смертельное ДТП в центре Москвы и надеется, что попадет в колонию. Его слова приводит "РЕН ТВ".
"Он в тюрьме хочет сидеть. Он насмотрелся пьесок. У него синдром Раскольникова. Он уверен, что его осудят. Он нас не слушает", — цитирует телеканал артиста.
При этом Охлобыстин подчеркнул, что сам приговорил бы Ефремова к условному заключению, разрешив посещать только театр.
"Сам он совестный человек, себя казнил. Это ужас. Слава богу, состояние пока стабильное", — добавил он.
ДТП с участием Ефремова
Восьмого июня в центре Москвы Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.
В момент ДТП актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд поместил его под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Однако родные Захарова не приняли извинения и отказалась от предложенной материальной помощи.
Впоследствии адвокат актера Эльман Пашаев сообщил, что его клиент не считает себя виновником аварии, а готовность возместить ущерб семье погибшего объясняется тем, что в инциденте "участвовала машина" артиста. Кроме того, Ефремов отказался от признательных показаний.