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Иностранцев пустят в Россию только со справкой об отсутствии COVID-19
Иностранцы, прибывающие в РФ, должны иметь справку об отсутствии COVID-19 уже при посадке в самолет, в том числе при транзите через Россию, соответствующее... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T18:27
коронавирус в россии
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, в мире

Иностранцев пустят в Россию только со справкой об отсутствии COVID-19

18:13 31.07.2020 (обновлено: 18:27 31.07.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПассажиры и стюардессы в терминале B аэропорта Шереметьево
Пассажиры и стюардессы в терминале B аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Иностранцы, прибывающие в РФ, должны иметь справку об отсутствии COVID-19 уже при посадке в самолет, в том числе при транзите через Россию, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача опубликовано на портале правовой информации.
"Иностранным гражданам и лицам без гражданства при посадке в выполняющее международные воздушные перевозки воздушное судно, следующее в пункт назначения на территории РФ, в том числе в целях транзитного проезда через территорию РФ, и при пересечении государственной границы РФ обеспечить наличие при себе медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19", - говорится в документе.
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Уточняется, что исследование должно быть выполнено методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия в Россию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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