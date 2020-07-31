https://ria.ru/20200731/1575234030.html
Иностранцев пустят в Россию только со справкой об отсутствии COVID-19
Иностранцы, прибывающие в РФ, должны иметь справку об отсутствии COVID-19 уже при посадке в самолет, в том числе при транзите через Россию, соответствующее... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T18:13
2020-07-31T18:27
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574991588_88:425:2973:2048_1400x0_80_0_0_babc2382ec847f6440c2492e99b3eac3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574991588_88:425:2973:2048_1400x0_80_0_0_babc2382ec847f6440c2492e99b3eac3.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574991588_219:0:2950:2048_1400x0_80_0_0_f4dc3f0fe4608b1c3aa06b3cf76c30ed.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574991588_826:583:2291:2048_1400x0_80_0_0_82bc4971503d17de32813bee9997273e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, в мире