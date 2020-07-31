Украина намерена добиваться экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян

"Офис генерального прокурора на основании конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года обратился в генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о временном аресте лиц, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами этого государства", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что всем 28 задержанным объявлено о подозрении по статье, связанной с участием в террористической организации. "Таким образом, украинская сторона выразила намерение требовать выдачи этих лиц Украине для привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте в Донбассе", - добавили в офисе генерального прокурора.