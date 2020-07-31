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Президент Мексики отказался носить маску, пока не победит коррупцию
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал, что начнет носить маску, когда победит коррупцию в стране, следует из его заявлений журналистам. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T18:08
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андрес мануэль лопес обрадор
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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андрес мануэль лопес обрадор, мексика, в мире

Президент Мексики отказался носить маску, пока не победит коррупцию

18:08 31.07.2020
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© AP Photo / Marco UgarteПрезидент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
© AP Photo / Marco Ugarte
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 31 июл - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал, что начнет носить маску, когда победит коррупцию в стране, следует из его заявлений журналистам.
Ранее он заявил, что не будет надевать маску, поскольку ее польза в защите от вирусов научно не доказана. Лопес Обрадор действительно появляется во время публичных мероприятий и ежедневных пресс-конференций без маски, но при этом старается соблюдать социальную дистанцию. По его словам, он соглашается надевать маску лишь там, где того требуют правила, например, в самолетах.
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Ранее газета El Universal сообщила, что депутаты из мексиканской Партии национального действия (Partido Acción Nacional) намерены обратиться в суд, чтобы обязать президента носить маску на фоне пандемии коронавируса.
"Я надену маску, когда больше не будет коррупции. Давайте об этом договоримся", - сказал Лопес Обрадор, обращаясь к журналистам. Пресс-конференция транслировалась в Twitter-аккаунте президента.
В Мексике на 30 июля подтверждены 416 179 случаев коронавируса, от болезни скончались 46 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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