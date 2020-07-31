Президент Мексики отказался носить маску, пока не победит коррупцию

Ранее он заявил, что не будет надевать маску, поскольку ее польза в защите от вирусов научно не доказана. Лопес Обрадор действительно появляется во время публичных мероприятий и ежедневных пресс-конференций без маски, но при этом старается соблюдать социальную дистанцию. По его словам, он соглашается надевать маску лишь там, где того требуют правила, например, в самолетах.