https://ria.ru/20200731/1575233559.html
Четырех пострадавших при нападении в Берлине госпитализировали
Четверо пострадавших в результате нападения грабителей на отделение банка в Берлине госпитализированы, один находится в тяжелом состоянии, общее число... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T18:07
2020-07-31T18:07
нападение на тц в берлине
германия
берлин (город)
в мире
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германия
берлин (город)
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Оцепление на месте нападения на банк в Берлине
Пока берлинских грабителей ищут, место нападения оцеплено. Предполагается, что преступники могли до сих пор не покинуть здание. Наш корреспондент на месте следит за происходящим.
2020-07-31T18:07
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нападение на тц в берлине, германия, берлин (город), в мире
БЕРЛИН, 31 июл - РИА Новости.
Четверо пострадавших в результате нападения грабителей на отделение банка в Берлине
госпитализированы, один находится в тяжелом состоянии, общее число пострадавших составило 12 человек, заявил журналистам на месте событий официальный представитель спасательной службы немецкой столицы.
"В основном, у нас есть легко пострадавшие, один человек пострадал тяжело, в общей сложности четыре человека госпитализированы", - заявил он, добавив, что после прибытия на место преступления спасатели обнаружили "большое количество пострадавших в проходе торгового центра".
В общей сложности, в результате нападения пострадали 12 человек, добавил он.
Ранее представитель полиции Берлина сообщил РИА Новости о том, что четверо преступников ворвались в отделение "Постбанка" в торговом центре на Херманнплац, они распылили газ в помещении, в результате чего пострадали люди. Полицейская операция в настоящее время продолжается, задержаний пока нет, также неизвестно, сумели ли грабители захватить деньги из банка. Полиция абсолютно исключает террористический мотив у преступников, добавил он.