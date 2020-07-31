Четырех пострадавших при нападении в Берлине госпитализировали

"В основном, у нас есть легко пострадавшие, один человек пострадал тяжело, в общей сложности четыре человека госпитализированы", - заявил он, добавив, что после прибытия на место преступления спасатели обнаружили "большое количество пострадавших в проходе торгового центра".

Ранее представитель полиции Берлина сообщил РИА Новости о том, что четверо преступников ворвались в отделение "Постбанка" в торговом центре на Херманнплац, они распылили газ в помещении, в результате чего пострадали люди. Полицейская операция в настоящее время продолжается, задержаний пока нет, также неизвестно, сумели ли грабители захватить деньги из банка. Полиция абсолютно исключает террористический мотив у преступников, добавил он.