https://ria.ru/20200731/1575233120.html
Назван неожиданный признак угрозы сердечного приступа
Британские врачи назвали покалывание и онемение в руках признаком болезней сердца, сообщило издание Express. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T17:59
2020-07-31T20:05
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РИА Новости
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здоровье - общество, в мире
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Британские
врачи назвали покалывание и онемение в руках признаком болезней сердца, сообщило издание Express.
В статье указывается, что нарушение кровотока вызывает ощущение покалывания в конечностях. Причиной этого явления может быть повышенный уровень холестерина, который вызывает атеросклероз.
При заболевании на стенках сосудов скапливаются холестериновые бляшки, которые препятствуют кровоснабжению. На поздних стадиях болезнь может стать причиной приступа и других проблем с сердцем.
Для профилактики врачи рекомендуют придерживаться средиземноморской диеты, которая заключается в ограниченном потреблении мяса, а вот свежие овощи и фрукты в ней составляют значительную долю рациона.