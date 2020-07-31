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Назван неожиданный признак угрозы сердечного приступа
Британские врачи назвали покалывание и онемение в руках признаком болезней сердца, сообщило издание Express. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T20:05
здоровье - общество
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здоровье - общество, в мире

Назван неожиданный признак угрозы сердечного приступа

17:59 31.07.2020 (обновлено: 20:05 31.07.2020)
16946
© Depositphotos / stevanovicigorБольное сердце
Больное сердце
© Depositphotos / stevanovicigor
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Британские врачи назвали покалывание и онемение в руках признаком болезней сердца, сообщило издание Express.
В статье указывается, что нарушение кровотока вызывает ощущение покалывания в конечностях. Причиной этого явления может быть повышенный уровень холестерина, который вызывает атеросклероз.
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24 июля, 16:17
Найден способ предотвращать сердечные приступы
При заболевании на стенках сосудов скапливаются холестериновые бляшки, которые препятствуют кровоснабжению. На поздних стадиях болезнь может стать причиной приступа и других проблем с сердцем.
Для профилактики врачи рекомендуют придерживаться средиземноморской диеты, которая заключается в ограниченном потреблении мяса, а вот свежие овощи и фрукты в ней составляют значительную долю рациона.
99132016426
Здоровье - ОбществоВ мире
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