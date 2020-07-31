Минск направил Москве ноту из-за очередей на границе

"Мы находимся в контакте с российской стороной, пытаемся прояснить ситуацию", — говорится в сообщении.

Ранее пользователи социальных сетей стали писать об образовании непривычно больших очередей на границе между государствами. Отмечалось, что россияне тщательно проверяют документы при въезде на территорию страны.