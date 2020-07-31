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Минск направил Москве ноту из-за очередей на границе
МИД Белоруссии направил России ноту из-за очередей на границе между странами, заявил РИА Новости пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T18:04
россия
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200730/1575174519.html
Похоже Путин всех переиграл и Россия скоро потеряет последнего адекватного союзника. Браво
41
Ибо по нашим данным белорусы нам хотят забросить 400 отборных партизан и мутить честной народ.
35
27
россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568732140_250:413:3156:2048_1400x0_80_0_0_3348e3698094017c2e27c44086820036.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, белоруссия, в мире

Минск направил Москве ноту из-за очередей на границе

17:57 31.07.2020 (обновлено: 18:04 31.07.2020)
3625
© РИА Новости / Михаил Федоров / Перейти в фотобанкАвтомобильный пункт пропуска "Новые Юрковичи" в пограничной зоне с Белоруссией в Брянской области
Автомобильный пункт пропуска Новые Юрковичи в пограничной зоне с Белоруссией в Брянской области
© РИА Новости / Михаил Федоров
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. МИД Белоруссии направил России ноту из-за очередей на границе между странами, заявил РИА Новости пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Анатолий Глаз.
Белорусские дипломаты попросили уточнить, действительно ли Москва изменила порядок въезда.
"Мы находимся в контакте с российской стороной, пытаемся прояснить ситуацию", — говорится в сообщении.
Ранее пользователи социальных сетей стали писать об образовании непривычно больших очередей на границе между государствами. Отмечалось, что россияне тщательно проверяют документы при въезде на территорию страны.
Пункт пропуска Редьки-Красная горка на трассе М1 на белорусско-российской границе
Вчера, 16:02
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876835426
Обсудить 27
РоссияБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Похоже Путин всех переиграл и Россия скоро потеряет последнего адекватного союзника. Браво
31 июля, 18:08
Кот на дереве
5100134
Ибо по нашим данным белорусы нам хотят забросить 400 отборных партизан и мутить честной народ.
31 июля, 18:02
uura.s
17130102
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