https://ria.ru/20200731/1575232931.html
Минск направил Москве ноту из-за очередей на границе
МИД Белоруссии направил России ноту из-за очередей на границе между странами, заявил РИА Новости пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T17:57
2020-07-31T18:04
россия
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200730/1575174519.html
Кот на дереве
Похоже Путин всех переиграл и Россия скоро потеряет последнего адекватного союзника. Браво
41
ura.s
Ибо по нашим данным белорусы нам хотят забросить 400 отборных партизан и мутить честной народ.
35
27
россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568732140_250:413:3156:2048_1400x0_80_0_0_3348e3698094017c2e27c44086820036.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, в мире