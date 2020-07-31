https://ria.ru/20200731/1575232764.html
В США сомневаются в успехе российской вакцины от COVID-19
Россия, Китай и другие страны вряд ли опередят США в создании вакцины от коронавируса, уверен главный инфекционист США Энтони Фаучи. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T17:53
2020-07-31T17:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
китай
сша
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, китай, сша
ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости.
Россия, Китай
и другие страны вряд ли опередят США
в создании вакцины от коронавируса
, уверен главный инфекционист США Энтони Фаучи.
"Мы продвигаемся очень быстро, я не думаю, что появятся вакцины настолько раньше нашей, что мы будем должны зависеть от других стран в получении вакцины", - сказал Фаучи на слушаниях в конгрессе.
"Я надеюсь, что китайцы и русские в действительности испытывают вакцину перед тем, как они вводят ее кому-либо, поскольку заявления о существовании вакцины, готовой к распространению без проведения испытаний, думаю, по меньшей мере проблематично", - сказал специалист. Он подчеркнул, что испытывает "осторожный оптимизм о возможности получить вакцину в конце текущего - начале 2021 года".
Сейчас в США вакцину создают сразу несколько частных компаний, одна из них находится уже на третьем этапе испытания вакцины от коронавируса. Как сообщил на слушаниях Фаучи, в клинические испытания вовлечены 30 тысяч человек. Еще 250 тысяч подали заявки на участие в испытании новейшей вакцины.
Как говорила ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова
, наибольшие перспективы в России сейчас имеют две вакцины от коронавируса: разработанные центром Гамалеи и "Вектором". Регистрация первой планируется в августе, производство - в сентябре, второй - в сентябре и октябре соответственно.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным Университета имени Джонса Хопкинса, в мире выявлены уже более 17,3 миллиона случаев заражения, свыше 673 тысяч человек скончались.