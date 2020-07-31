В США сомневаются в успехе российской вакцины от COVID-19

ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Россия, Россия, Китай и другие страны вряд ли опередят США в создании вакцины от коронавируса , уверен главный инфекционист США Энтони Фаучи.

"Мы продвигаемся очень быстро, я не думаю, что появятся вакцины настолько раньше нашей, что мы будем должны зависеть от других стран в получении вакцины", - сказал Фаучи на слушаниях в конгрессе.

"Я надеюсь, что китайцы и русские в действительности испытывают вакцину перед тем, как они вводят ее кому-либо, поскольку заявления о существовании вакцины, готовой к распространению без проведения испытаний, думаю, по меньшей мере проблематично", - сказал специалист. Он подчеркнул, что испытывает "осторожный оптимизм о возможности получить вакцину в конце текущего - начале 2021 года".

Сейчас в США вакцину создают сразу несколько частных компаний, одна из них находится уже на третьем этапе испытания вакцины от коронавируса. Как сообщил на слушаниях Фаучи, в клинические испытания вовлечены 30 тысяч человек. Еще 250 тысяч подали заявки на участие в испытании новейшей вакцины.

Как говорила ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова , наибольшие перспективы в России сейчас имеют две вакцины от коронавируса: разработанные центром Гамалеи и "Вектором". Регистрация первой планируется в августе, производство - в сентябре, второй - в сентябре и октябре соответственно.