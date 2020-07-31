США ввели санкции против Китая

Санкции введены в связи с "серьезными нарушениями прав человека в отношении этнических меньшинств в Синьцзяне", говорится в релизе ведомства. США вновь обвинили китайские власти в массовом задержании и физическом воздействии на уйгурское население и другие меньшинства.