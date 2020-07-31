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США ввели санкции против Китая
США ввели санкции по закону Магнитского против Синьцзянского производственно-строительного корпуса КНР, сообщил Офис по контролю за иностранными активами... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T17:50
министерство финансов сша
китай
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в мире
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
министерство финансов сша, китай, сша, в мире

США ввели санкции против Китая

17:50 31.07.2020
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© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. США ввели санкции по закону Магнитского против Синьцзянского производственно-строительного корпуса КНР, сообщил Офис по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC).
Также в список санкций внесены глава корпуса Пэн Цзяжуй и бывший политкомиссар корпуса Сунь Цзиньлун.
Синьцзянский производственно-строительный корпус контролируется властями в Пекине, а не Синьцзян-Уйгурского автономного района. Он занимается строительством объектов, отвечает за переселение в район из других регионов и осуществляет административное управление рядом городов.
Санкции введены в связи с "серьезными нарушениями прав человека в отношении этнических меньшинств в Синьцзяне", говорится в релизе ведомства. США вновь обвинили китайские власти в массовом задержании и физическом воздействии на уйгурское население и другие меньшинства.
КНР отрицает обвинения США в притеснении уйгуров.
Госсекретарь США Майк Помпео
24 июня, 08:00Религия и мировоззрение
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