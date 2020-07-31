США ввели санкции против Китая

ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. США ввели санкции по закону Магнитского против Синьцзянского производственно-строительного корпуса КНР, сообщил Офис по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC).
Также в список санкций внесены глава корпуса Пэн Цзяжуй и бывший политкомиссар корпуса Сунь Цзиньлун.
Синьцзянский производственно-строительный корпус контролируется властями в Пекине, а не Синьцзян-Уйгурского автономного района. Он занимается строительством объектов, отвечает за переселение в район из других регионов и осуществляет административное управление рядом городов.
Санкции введены в связи с "серьезными нарушениями прав человека в отношении этнических меньшинств в Синьцзяне", говорится в релизе ведомства. США вновь обвинили китайские власти в массовом задержании и физическом воздействии на уйгурское население и другие меньшинства.
КНР отрицает обвинения США в притеснении уйгуров.