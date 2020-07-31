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Распространение нового коронавируса
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В Испании разрабатывают спрей против коронавируса
Испанские ученые разрабатывают спрей, который при распылении в области рта может остановить распространение коронавируса, сообщил Высший совет по научным... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T17:49
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коронавирус covid-19, коронавирусы, испания, в мире

В Испании разрабатывают спрей против коронавируса

17:49 31.07.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидРазработка вакцины от коронавируса
Разработка вакцины от коронавируса
© РИА Новости / Максим Богодвид
МАДРИД, 31 июл - РИА Новости. Испанские ученые разрабатывают спрей, который при распылении в области рта может остановить распространение коронавируса, сообщил Высший совет по научным исследованиям (CSIC).
В случае, если будет подтверждено, что молекулы спрея (на основе полисахаридов) эффективно сдерживают инфекцию, он может применяться и против других видов вируса, поскольку воздействует на механизм, которые используют многие микроорганизмы для попадания в клетки, говорится в сообщении совета.
"Сейчас считается, что инфекция начинается в ротоглоточной полости, поэтому лекарственная форма спрея на базе определенных молекул позволит создавать барьер, через который не смогут проникнуть частички вируса, теряя свое действие", - пояснила одна из авторов исследования Хулиа Ревуэльта, работающая в Институте общей органической химии (IQOG).
По ее словам, даже если инфекция уже началась, использование спрея нейтрализует вирусные частицы, возникающие при репликации в инфицированных клетках на этой начальной стадии, подавляя распространение инфекции в зону легких и, следовательно, уменьшая тяжесть заболевания.
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"Если мы подтвердим, что эти молекулы эффективно задерживают инфекцию, мы сможем получить противовирусное (средство - ред.) широкого спектра действия. Поэтому результаты могут применяться к другим вирусам и даже стать защитой от будущих пандемий", - добавила эксперт.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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