В России увеличатся штрафы за продажу снюса

Для граждан штрафы за розничную продажу снюса и насвая составят от 15 до 20 тысяч рублей (до принятия закона от 2 до 4 тысяч), для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч (до принятия закона от 7 до 12 тысяч), для юрлиц - от 100 до 150 тысяч (до принятия закона от 40 до 60 тысяч).