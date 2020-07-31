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В России увеличатся штрафы за продажу снюса
Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении штрафов за продажу снюса и насвая (некурительных табачных смесей), в том числе и несовершеннолетним,... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T17:42
россия
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, владимир путин, общество

В России увеличатся штрафы за продажу снюса

17:41 31.07.2020 (обновлено: 17:42 31.07.2020)
168
© РИА Новости / Константин МихальчевскийСнюс
Снюс
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Снюс. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении штрафов за продажу снюса и насвая (некурительных табачных смесей), в том числе и несовершеннолетним, до 300 тысяч рублей, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Для граждан штрафы за розничную продажу снюса и насвая составят от 15 до 20 тысяч рублей (до принятия закона от 2 до 4 тысяч), для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч (до принятия закона от 7 до 12 тысяч), для юрлиц - от 100 до 150 тысяч (до принятия закона от 40 до 60 тысяч).
За продажу запрещенных табачных жевательных смесей гражданам будет грозить штраф от 20 до 40 тысяч рублей (до принятия закона от 3 до 5 тысяч), должностным лицам - от 40 до 70 тысяч рублей (до принятия закона от 30 до 50 тысяч), юрлицам - от 150 до 300 тысяч (до принятия закона от 100 до 150 тысяч).
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1300003
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