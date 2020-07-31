Полиция рассказала о "приключении" нашедших сумку марихуаны детсадовцев

"Для детей лес - отличная игровая площадка. Животные, камни, растения и палки возбуждают интерес и фантазию малышей. Когда удается найти и сумку, а на место прибывает полиция - приключение становится превосходным. Именно так и развивались события вчера утром у группы детского сада в лесу у Гебезее. Во время прогулки они нашли очень ветхую сумку. В ней было несколько пакетиков... Маленькие сыщики нашли три килограмма марихуаны", - сообщили власти.