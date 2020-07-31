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Полиция рассказала о "приключении" нашедших сумку марихуаны детсадовцев
Группа учеников детского сада в Германии, отправившись утром на прогулку в лес в городе Гебезее, обнаружила спрятанные в сумке три килограмма марихуаны, полиция РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T18:09
германия
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германия, в мире

Полиция рассказала о "приключении" нашедших сумку марихуаны детсадовцев

17:37 31.07.2020 (обновлено: 18:09 31.07.2020)
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© AP Photo / dpa/ Georg-Stefan RussewАвтомобиль полиции в Германии
Автомобиль полиции в Германии
© AP Photo / dpa/ Georg-Stefan Russew
Автомобиль полиции в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Группа учеников детского сада в Германии, отправившись утром на прогулку в лес в городе Гебезее, обнаружила спрятанные в сумке три килограмма марихуаны, полиция изъяла находку и начала расследование, сообщается в пресс-релизе полиции.
"Для детей лес - отличная игровая площадка. Животные, камни, растения и палки возбуждают интерес и фантазию малышей. Когда удается найти и сумку, а на место прибывает полиция - приключение становится превосходным. Именно так и развивались события вчера утром у группы детского сада в лесу у Гебезее. Во время прогулки они нашли очень ветхую сумку. В ней было несколько пакетиков... Маленькие сыщики нашли три килограмма марихуаны", - сообщили власти.
Прибывшая на место полиция изъяла наркотики, начато расследование.
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