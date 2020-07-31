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Число пострадавших при атаке на ТЦ в Берлине выросло до 12
Число пострадавших при нападении на отделение банка в берлинском торговом центре выросло до 12 человек, они испытывают проблемы с дыханием из-за воздействия... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T17:59
нападение на тц в берлине
германия
берлин (город)
в мире
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Оцепление на месте нападения на банк в Берлине
Пока берлинских грабителей ищут, место нападения оцеплено. Предполагается, что преступники могли до сих пор не покинуть здание. Наш корреспондент на месте следит за происходящим.
2020-07-31T17:33
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нападение на тц в берлине, германия, берлин (город), в мире

Число пострадавших при атаке на ТЦ в Берлине выросло до 12

17:33 31.07.2020 (обновлено: 17:59 31.07.2020)
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БЕРЛИН, 31 июл - РИА Новости. Число пострадавших при нападении на отделение банка в берлинском торговом центре выросло до 12 человек, они испытывают проблемы с дыханием из-за воздействия газа, их гражданство пока не установлено, заявил РИА Новости сотрудник пожарной службы Берлина.
"У пострадавших наблюдается затрудненное дыхание из-за слезоточивого газа, большинство пострадало легко, один находится в более тяжелом состоянии", - заявил собеседник агентства, работающий на месте происшествия.
В ответ на вопрос, известно ли гражданство пострадавших и есть ли среди них иностранцы, в том числе россияне, он заявил, что не располагает такой информацией.
В свою очередь представитель полиции Тило Каблиц рассказал подробности происшествия. "Около 13.30 (14.30 мск) несколько преступников в филиале "Постбанка" в (торговом центре) Карштадт на Херманнплатц распылили слезоточивый газ, несколько человек пострадали, пожарная служба оказывает им помощь. По тому, что известно на настоящий момент, преступники скрылись, но мы исследуем объект. Другие улики указывают, что они могли скрыться на автомобиле", - заявил Каблиц журналистам, добавив, что полиция исходит из того, что нападавших было четверо.
Каблиц пояснил РИА Новости, что полиция одновременно продолжает прочесывать здание на случай, если в нем укрылся кто-то из преступников, и ведет поиски в других частях города. "Ориентировки у нас есть", - добавил он.
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Нападение на ТЦ в БерлинеГерманияБерлин (город)В мире
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