Число пострадавших при атаке на ТЦ в Берлине выросло до 12

БЕРЛИН, 31 июл - РИА Новости. Число пострадавших при нападении на отделение банка в берлинском торговом центре выросло до 12 человек, они испытывают проблемы с дыханием из-за воздействия газа, их гражданство пока не установлено, заявил РИА Новости сотрудник пожарной службы Число пострадавших при нападении на отделение банка в берлинском торговом центре выросло до 12 человек, они испытывают проблемы с дыханием из-за воздействия газа, их гражданство пока не установлено, заявил РИА Новости сотрудник пожарной службы Берлина

"У пострадавших наблюдается затрудненное дыхание из-за слезоточивого газа, большинство пострадало легко, один находится в более тяжелом состоянии", - заявил собеседник агентства, работающий на месте происшествия.

В ответ на вопрос, известно ли гражданство пострадавших и есть ли среди них иностранцы, в том числе россияне, он заявил, что не располагает такой информацией.

В свою очередь представитель полиции Тило Каблиц рассказал подробности происшествия. "Около 13.30 (14.30 мск) несколько преступников в филиале "Постбанка" в (торговом центре) Карштадт на Херманнплатц распылили слезоточивый газ, несколько человек пострадали, пожарная служба оказывает им помощь. По тому, что известно на настоящий момент, преступники скрылись, но мы исследуем объект. Другие улики указывают, что они могли скрыться на автомобиле", - заявил Каблиц журналистам, добавив, что полиция исходит из того, что нападавших было четверо.

Die fahren jetzt ordentlich auf... pic.twitter.com/riXO2rgjaY — Florian Warweg (@FWarweg) July 31, 2020