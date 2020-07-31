Дегтярев обвинил Шнурова в хайпе

В минувшую среду Дегтярев дал интервью сопредседателю Партии роста, генеральному продюсеру телеканала RTVI Сергею Шнурову. Ранее пресс-служба Партии роста информировала, что Шнуров снимает документальный фильм о ситуации в Хабаровске

Как отметил Дегтярев, он познакомился со Шнуровым непосредственно перед интервью, всё общение было на "Вы".

"Он решил хайпануть на этой теме - назначении врио губернатора Хабаровского края. Позвонил его продюсер мне и говорит: "Хотим интервью". Я говорю: "Пусть приезжает". То есть я его пригласил, хотя мы были не знакомы", - сказал Дегтярев в интервью телеканалу "Губерния".