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Дегтярев обвинил Шнурова в хайпе
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров взял у него интервью, чтобы "хайпануть". РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T17:43
михаил дегтярев
шнур (сергей шнуров)
хабаровск
хабаровский край
общество
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хабаровск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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михаил дегтярев, шнур (сергей шнуров), хабаровск, хабаровский край, общество

Дегтярев обвинил Шнурова в хайпе

17:30 31.07.2020 (обновлено: 17:43 31.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСергей Шнуров
Сергей Шнуров
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сергей Шнуров. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров взял у него интервью, чтобы "хайпануть".
В минувшую среду Дегтярев дал интервью сопредседателю Партии роста, генеральному продюсеру телеканала RTVI Сергею Шнурову. Ранее пресс-служба Партии роста информировала, что Шнуров снимает документальный фильм о ситуации в Хабаровске.
Как отметил Дегтярев, он познакомился со Шнуровым непосредственно перед интервью, всё общение было на "Вы".
"Он решил хайпануть на этой теме - назначении врио губернатора Хабаровского края. Позвонил его продюсер мне и говорит: "Хотим интервью". Я говорю: "Пусть приезжает". То есть я его пригласил, хотя мы были не знакомы", - сказал Дегтярев в интервью телеканалу "Губерния".
"Могу поклясться, ни копейки он не получил ни от меня, ни от кого за это интервью. Это его интервью, это его чистый хайп, он очень хорошо чувствует, где надо и как надо ловить волну", - заявил новый руководитель Хабаровского края.
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
06:35
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Михаил ДегтяревШнур (Сергей Шнуров)ХабаровскХабаровский крайОбщество
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