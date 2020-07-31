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Белоруссия передала Украине список задержанных граждан России
Белоруссия передала Украине список задержанных россиян, чтобы проверить, участвовали ли они в боевых действиях в Донбассе, сообщил глава украинского МИД Дмитрий РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T17:24
задержание россиян под минском
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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задержание россиян под минском, белоруссия

Белоруссия передала Украине список задержанных граждан России

17:24 31.07.2020
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Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Белоруссия передала Украине список задержанных россиян, чтобы проверить, участвовали ли они в боевых действиях в Донбассе, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
По словам министра, сотрудники правоохранительных органов уже активно работают над списком и проверят, у кого из задержанных есть украинское гражданство.
"Относительно количества граждан Украины, то я могу сейчас сказать точно, что их не семеро", — отметил глава ведомства.
Он уточнил, что Минск не выдвигал никаких обвинений в адрес Киева.
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
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В Кремле подтвердили: задержанные в Белоруссии россияне не нарушали закон

Задержание россиян

Ранее в Белоруссии задержали 33 россиян, их назвали "боевиками иностранной частной военной компании Вагнера". Против них возбудили уголовное дело по статье о подготовке терактов. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.
Посол в Минске Дмитрий Мезенцев рассказал, что россияне могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты и ресурсы за пределами Белоруссии. При этом он подчеркнул, что эту информацию еще предстоит уточнить.
Дипломат добавил, что россияне были вынуждены остановиться в санатории "Белорусочка", так как опоздали на рейс из аэропорта Минска, "направляясь транзитом в третью страну".
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
12:55
Право на защиту. Задержанным в Белоруссии россиянам дали адвокатов
"Основанием для их приезда в страну явился заключенный контракт с одной из коммерческих фирм, которая зарегистрирована здесь, в Беларуси, а каждый из приехавших россиян имел с этим предприятием заключенный трудовой договор", — подчеркнул Мезенцев.
В российском МИД, в свою очередь, отметили, что попытки представить ситуацию как вмешательство в дела республики извне вызывают недоумение, а одиозная трактовка Минском задержания россиян не выдерживает никакой критики.

Выборы в Белоруссии

В Белоруссии 9 августа пройдут президентские выборы. Действующий глава государства Александр Лукашенко выдвигается на шестой срок.
Избирательная кампания сопровождается задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также несанкционированными акциями протеста в Минске и других городах.
Лукашенко 24 июля, выступая перед пятой отдельной бригадой специального назначения, заявил, что к уличным протестам могут "подтянуть" обученных иностранцев, "профессиональных военных", "бандитов", которых в частных военных компаниях готовят для провокаций в различных государствах.
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Вчера, 19:13
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