Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200731/1575230765.html
Среди погибших на алтайской турбазе оказалось двое детей
Среди погибших на турбазе в Алтайском крае обнаружены тела двоих детей, говорится в обновлённом сообщении СК по региону, ранее сообщалось об одном ребёнке. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T18:18
туризм
новости - туризм
следственный комитет россии (ск рф)
алтайский край
алтайский район
барнаул
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575227945_0:120:1201:795_1400x0_80_0_0_4c9724d7f23c811fce661d6399da5f38.jpg
https://ria.ru/20200630/1573661572.html
алтайский край
алтайский район
барнаул
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575227945_0:120:1201:795_1400x0_80_0_0_4c9724d7f23c811fce661d6399da5f38.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575227945_67:0:1127:795_1400x0_80_0_0_b0bafb8fa39f6c00817bb2006c3ca3c2.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575227945_199:0:994:795_1400x0_80_0_0_0c30c8c5aec270dccdff8a84f16ff56f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, следственный комитет россии (ск рф), алтайский край, алтайский район, барнаул, происшествия

Среди погибших на алтайской турбазе оказалось двое детей

17:20 31.07.2020 (обновлено: 18:18 31.07.2020)
1905
© Фото : страница турбазы "Глобус" во ВКонтактеТурбаза "Глобус"
Турбаза Глобус
© Фото : страница турбазы "Глобус" во ВКонтакте
Турбаза "Глобус"
БАРНАУЛ, 31 июл - РИА Новости. Среди погибших на турбазе в Алтайском крае обнаружены тела двоих детей, говорится в обновлённом сообщении СК по региону, ранее сообщалось об одном ребёнке.
"Предварительно установлено, что семья из четырех человек, в том числе двое несовершеннолетних детей, прибыли на туристическую базу 26 июля 2020 года из города Барнаула. Следователи устанавливают причину смерти погибших", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что тела четырех человек обнаружены на турбазе "Глобус" в Алтайском крае. Владельцы турбазы обратились в полицию после того, как постояльцы несколько дней не выходили из номера. Тела были обнаружены после вскрытия двери в номер.
СК по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". На месте работают следователи, следователи-криминалисты регионального СК с участием сотрудников полиции и прокуроры Алтайского района.
Пожарный
30 июня, 09:14
В Нижегородской области трое детей погибли при пожаре в частном доме
1102018
Обсудить 0
ТуризмНовости - ТуризмСледственный комитет России (СК РФ)Алтайский крайАлтайский районБарнаулПроисшествия
Рекомендуем
Актер Сергей Гармаш
Представитель Гармаша объяснил решение актера уйти из "Современника"
Автомобиль полиции в Германии
Полиция рассказала о "приключении" нашедших сумку марихуаны детсадовцев
Сергей Шнуров
Дегтярев обвинил Шнурова в хайпе
Извлечение останков жертв, зверски убитых фашистами под Сталинградом. Видео СК РФ
СК показал, как извлекает останки убитых фашистами под Сталинградом
Врачи скорой помощи с пациентом
В Госдуме усомнились в выводах ВОЗ о причине новых вспышек COVID-19
Автомобиль Следственного комитета РФ
Задержанному за убийство одним ударом барнаульцу предъявили обвинение
Турбаза Глобус
На туристической базе в Алтайском крае нашли тела четырех человек
Оцепление на месте нападения на банк в Берлине
Число пострадавших при атаке на ТЦ в Берлине выросло до 12
Больное сердце
Назван неожиданный признак угрозы сердечного приступа
Оцепление на месте нападения на банк в Берлине
В Берлине напали на торговый центр, есть раненые
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
США ввели санкции против Китая
Автомобильный пункт пропуска Новые Юрковичи в пограничной зоне с Белоруссией в Брянской области
Минск направил Москве ноту из-за очередей на границе
Автомобиль скорой помощи в Берлине
При нападении на торговый центр в Берлине пострадали 11 человек
Розовое игристое вино
В российских СМИ появится реклама вина из ЕАЭС
Кипящая кастрюля на плите
Житель Москвы пожаловался в полицию на подгоревший суп
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:20Отчуждение территории России приравняли к экстремизму
18:18В России вырастут пенсии работающих пенсионеров
18:14Охлобыстин рассказал о желании Ефремова сидеть в тюрьме
18:13Иностранцев пустят в Россию только со справкой об отсутствии COVID-19
18:12Украина потребует выдать задержанных в Белоруссии россиян
18:09Леонардо Ди Каприо спродюсирует сериал по мотивам утопии Олдоса Хаксли
18:08Президент Мексики отказался носить маску, пока не победит коррупцию
18:07Четырех пострадавших при нападении в Берлине госпитализировали
17:59Назван неожиданный признак угрозы сердечного приступа
17:59Житель Москвы пожаловался в полицию на подгоревший суп
17:58В Липецкой области три человека погибли при столкновении двух иномарок
17:57Минск направил Москве ноту из-за очередей на границе
17:53В США сомневаются в успехе российской вакцины от COVID-19
17:53Блогера из Грузии арестовали за участие в митингах в Хабаровске
17:50США ввели санкции против Китая
17:49В Испании разрабатывают спрей против коронавируса
17:44Роспотребнадзор советует туристам за рубежом не есть мясо диких животных
17:41В России увеличатся штрафы за продажу снюса
17:37Полиция рассказала о "приключении" нашедших сумку марихуаны детсадовцев
17:36В российских СМИ появится реклама вина из ЕАЭС
Лента новостейМолния