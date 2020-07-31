https://ria.ru/20200731/1575230765.html
Среди погибших на алтайской турбазе оказалось двое детей
Среди погибших на турбазе в Алтайском крае обнаружены тела двоих детей, говорится в обновлённом сообщении СК по региону, ранее сообщалось об одном ребёнке. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T17:20
2020-07-31T18:18
туризм
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следственный комитет россии (ск рф)
алтайский край
алтайский район
барнаул
происшествия
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https://ria.ru/20200630/1573661572.html
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ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575227945_0:120:1201:795_1400x0_80_0_0_4c9724d7f23c811fce661d6399da5f38.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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