Среди погибших на алтайской турбазе оказалось двое детей

Ранее сообщалось, что тела четырех человек обнаружены на турбазе "Глобус" в Алтайском крае. Владельцы турбазы обратились в полицию после того, как постояльцы несколько дней не выходили из номера. Тела были обнаружены после вскрытия двери в номер.