В Госдуме усомнились в выводах ВОЗ о причине новых вспышек COVID-19

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич не согласен с ВОЗ, что причиной новых вспышек коронавируса является активность молодёжи, по его мнению, на ситуацию гораздо сильнее влияет то, как построены профилактическая работа и лечение инфицированных.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что новые вспышки COVID-19 в ряде стран Европы и Северного полушария связаны с тем, что молодые люди снизили бдительность летом. Также в ВОЗ говорили, что распространению коронавируса способствует посещение новых клубов и других переполненных помещений без надлежащего соблюдения мер безопасности.
"ВОЗ не предоставил никаких аргументированных данных по этому поводу. Вспышки эпидемий зависят от двух основных факторов – это система здравоохранения и система контроля за эпидемией. От того, как построена работа по профилактике и лечению инфицированных, зависит общая обстановка. Эта работа важнее и влияет больше, чем несоблюдение режима", - сказал Менделевич РИА Новости.
"В частности, в России еще с Советского Союза достаточно мощная система профилактики, и сейчас она получила большой стимул к развитию. К тому же пересмотрена роль инфекционной службы, ее цели и задачи. Поэтому правильно говорить о том, насколько разные страны готовы предотвращать угрозы, связанные с эпидемиологической ситуацией", - пояснил депутат.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,8 миллиона случаев заражения, свыше 662 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф