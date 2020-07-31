В Госдуме усомнились в выводах ВОЗ о причине новых вспышек COVID-19

"ВОЗ не предоставил никаких аргументированных данных по этому поводу. Вспышки эпидемий зависят от двух основных факторов – это система здравоохранения и система контроля за эпидемией. От того, как построена работа по профилактике и лечению инфицированных, зависит общая обстановка. Эта работа важнее и влияет больше, чем несоблюдение режима", - сказал Менделевич РИА Новости.