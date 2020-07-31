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Распространение нового коронавируса
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В Госдуме усомнились в выводах ВОЗ о причине новых вспышек COVID-19
Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич не согласен с ВОЗ, что причиной новых вспышек коронавируса является активность молодёжи, по его... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T17:15
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
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борис менделевич
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В Госдуме усомнились в выводах ВОЗ о причине новых вспышек COVID-19

17:15 31.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи скорой помощи с пациентом
Врачи скорой помощи с пациентом
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи скорой помощи с пациентом. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич не согласен с ВОЗ, что причиной новых вспышек коронавируса является активность молодёжи, по его мнению, на ситуацию гораздо сильнее влияет то, как построены профилактическая работа и лечение инфицированных.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что новые вспышки COVID-19 в ряде стран Европы и Северного полушария связаны с тем, что молодые люди снизили бдительность летом. Также в ВОЗ говорили, что распространению коронавируса способствует посещение новых клубов и других переполненных помещений без надлежащего соблюдения мер безопасности.
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"ВОЗ не предоставил никаких аргументированных данных по этому поводу. Вспышки эпидемий зависят от двух основных факторов – это система здравоохранения и система контроля за эпидемией. От того, как построена работа по профилактике и лечению инфицированных, зависит общая обстановка. Эта работа важнее и влияет больше, чем несоблюдение режима", - сказал Менделевич РИА Новости.
"В частности, в России еще с Советского Союза достаточно мощная система профилактики, и сейчас она получила большой стимул к развитию. К тому же пересмотрена роль инфекционной службы, ее цели и задачи. Поэтому правильно говорить о том, насколько разные страны готовы предотвращать угрозы, связанные с эпидемиологической ситуацией", - пояснил депутат.
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