Задержанному за убийство одним ударом барнаульцу предъявили обвинение

По данным следствия, в ночь на 27 июля 2020 года возле одного из развлекательных заведений Барнаула в районе Старого базара произошла драка с участием нескольких человек, в ходе которой обвиняемый нанес удар по голове 40-летнего мужчины. Жертва скончалась на месте от закрытой черепно-мозговой травмы.