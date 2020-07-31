БАРНАУЛ, 31 июл - РИА Новости. Задержанному за убийство "одним ударом" барнаульцу предъявили обвинение, говорить со следователями он отказывается, сообщают в СКР по региону.
"Следственным отделом по Центральному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 38-летнему мужчине в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)... Обвиняемый отказывается от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в ночь на 27 июля 2020 года возле одного из развлекательных заведений Барнаула в районе Старого базара произошла драка с участием нескольких человек, в ходе которой обвиняемый нанес удар по голове 40-летнего мужчины. Жертва скончалась на месте от закрытой черепно-мозговой травмы.
"В настоящее время следователями ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу... Расследование уголовного дела продолжается", - уточняют в СК.
Ранее сообщалось, что происшествие попало на видео и вызвало большой общественный резонанс. На кадрах барнаулец попытался разнять уличную драку, в итоге сам получает сильный удар по голове и больше не поднимается с асфальта. На ситуацию отреагировал глава Алтайского края Виктор Томенко, он написал в своем Instagram, что "реакция на такие случаи должна быть самой жесткой". Администрация города пообещала усилить меры безопасности в том месте, где произошла драка. Там появится пункт полиции и камеры видеонаблюдения.