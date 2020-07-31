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Задержанному за убийство одним ударом барнаульцу предъявили обвинение
Задержанному за убийство "одним ударом" барнаульцу предъявили обвинение, говорить со следователями он отказывается, сообщают в СКР по региону. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T17:01
россия
виктор томенко
следственный комитет россии (ск рф)
алтайский край
барнаул
происшествия
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россия
алтайский край
барнаул
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, виктор томенко, следственный комитет россии (ск рф), алтайский край, барнаул, происшествия

Задержанному за убийство одним ударом барнаульцу предъявили обвинение

17:01 31.07.2020
1506
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
БАРНАУЛ, 31 июл - РИА Новости. Задержанному за убийство "одним ударом" барнаульцу предъявили обвинение, говорить со следователями он отказывается, сообщают в СКР по региону.
"Следственным отделом по Центральному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 38-летнему мужчине в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)... Обвиняемый отказывается от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в ночь на 27 июля 2020 года возле одного из развлекательных заведений Барнаула в районе Старого базара произошла драка с участием нескольких человек, в ходе которой обвиняемый нанес удар по голове 40-летнего мужчины. Жертва скончалась на месте от закрытой черепно-мозговой травмы.
"В настоящее время следователями ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу... Расследование уголовного дела продолжается", - уточняют в СК.
Бокс
29 июля, 18:01
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Ранее сообщалось, что происшествие попало на видео и вызвало большой общественный резонанс. На кадрах барнаулец попытался разнять уличную драку, в итоге сам получает сильный удар по голове и больше не поднимается с асфальта. На ситуацию отреагировал глава Алтайского края Виктор Томенко, он написал в своем Instagram, что "реакция на такие случаи должна быть самой жесткой". Администрация города пообещала усилить меры безопасности в том месте, где произошла драка. Там появится пункт полиции и камеры видеонаблюдения.
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РоссияВиктор ТоменкоСледственный комитет России (СК РФ)Алтайский крайБарнаулПроисшествия
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