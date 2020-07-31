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В столице сформирована лучшая в России служба спинальной нейрохирургии
Самая мощная в России служба спинальной нейрохирургии будет сформирована в больнице №67 имени Л.А.Ворохобова благодаря открытию операционного блока. Об этом... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T16:57
2020-07-31T16:58
сергей собянин
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей собянин, москва, общество
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Самая мощная в России служба спинальной нейрохирургии будет сформирована в больнице №67 имени Л.А.Ворохобова благодаря открытию операционного блока. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
После капитального ремонта в медицинском центре установили новейшее современное оборудование для лечения дегенеративных заболеваний и травм позвоночника. Теперь пациенты смогут получить всю высококвалифицированную помощь в стенах одного здания.
Спинальный центр стал одним из лучших в России и в мире благодаря уникальным специалистам, которые здесь работают, и я уверен, что объединение знаний, талантов работников спинального центра больницы №67 и новых технологий выведет на мировой уровень его работу. И те москвичи, которые сегодня получают помощь за границей, в сложных случаях будут получать помощь здесь", – отметил мэр Москвы Сергей Собянин.
Медицинская помощь
Московский городской спинальный нейрохирургический центр открыли в 2014 году, объединив отделения ургентной спинальной нейрохирургии, плановой хирургии позвоночника, ранней послеоперационной реабилитации и лечебной физкультуры.
Сейчас в больнице работают 2059 человек. Среди них 617 врачей, 816 сотрудников среднего медперсонала, 70 сотрудников младшего медперсонала и 556 сотрудников из других отделений.
В медицинском учреждении проводят не только операции, но и реабилитацию по индивидуальной схеме, к которой приступают на второй-третий день после хирургического вмешательства.
Очень важно при операции и реабилитации, чтобы все было в одном комплексе, чтобы все понимали, как это делается. Сложнейшие операции. Нужно отлично знать, какие упражнения необходимо выполнять после них, и, самое главное, не засиживаться и не залеживаться, что еще хуже", – добавил Собянин.
Каждый год врачи проводят около тысячи операций разного уровня сложности. В 2020 году их число насчитывает уже 418, 163 из которых были проведены в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
Новейшее оборудование
Благодаря проведенному капитальному ремонту в спинальном центре разместили четыре современные операционные:
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Оko-3D — интегрированная эндоскопическая 3D-операционная.
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Robo — роботизированная операционная с интеграцией томографа BodyTom, робота и плоскодетекторной С-дуги.
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Navi — навигационная операционная на базе мобильного томографа Airo.
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Colibri — ультрасовременная операционная на основе роботизированного комплекса.
Новые технологии помогут врачам в проведении самых сложных операций. По словам руководителя Московского спинального нейрохирургического центра ГКБ №67 Дмитрия Дзукаева, система Colibri – одна из самых лучших в мире.
Эта машина – самая быстрая. Представьте себе, четыре-семь секунд происходит сканирование. Причем она не только быстрая, а очень точная, речь идет о микронах, которые мы сканируем, и это нам дает возможность не упустить мельчайшие детали", – сказал врач.
Он также добавил, что операционная Оko-3D уникальна благодаря самым современным микроскопам и эндоскопическому оборудованию. При помощи этого аппарата можно осмотреть позвоночник со всех ракурсов.
"Уникальность в том, что мы научили эти машины работать друг с другом, плечом к плечу", – отметил Дзукаев.
Таким образом, открытие нового операционного блока спинального центра позволит увеличить количество хирургических вмешательств в полтора-два раза и расширить их безопасный диапазон.