В столице сформирована лучшая в России служба спинальной нейрохирургии

Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) во время посещения городской клинической больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова. Слева - руководитель Московского спинального центра ГКБ № 67 Дмитрий Дзукаев

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Самая мощная в России служба спинальной нейрохирургии будет сформирована в больнице №67 имени Л.А.Ворохобова благодаря открытию операционного блока. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

После капитального ремонта в медицинском центре установили новейшее современное оборудование для лечения дегенеративных заболеваний и травм позвоночника. Теперь пациенты смогут получить всю высококвалифицированную помощь в стенах одного здания.

Спинальный центр стал одним из лучших в России и в мире благодаря уникальным специалистам, которые здесь работают, и я уверен, что объединение знаний, талантов работников спинального центра больницы №67 и новых технологий выведет на мировой уровень его работу. И те москвичи, которые сегодня получают помощь за границей, в сложных случаях будут получать помощь здесь", – отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Медицинская помощь

Московский городской спинальный нейрохирургический центр открыли в 2014 году, объединив отделения ургентной спинальной нейрохирургии, плановой хирургии позвоночника, ранней послеоперационной реабилитации и лечебной физкультуры.

Сейчас в больнице работают 2059 человек. Среди них 617 врачей, 816 сотрудников среднего медперсонала, 70 сотрудников младшего медперсонала и 556 сотрудников из других отделений.

В медицинском учреждении проводят не только операции, но и реабилитацию по индивидуальной схеме, к которой приступают на второй-третий день после хирургического вмешательства.

Очень важно при операции и реабилитации, чтобы все было в одном комплексе, чтобы все понимали, как это делается. Сложнейшие операции. Нужно отлично знать, какие упражнения необходимо выполнять после них, и, самое главное, не засиживаться и не залеживаться, что еще хуже", – добавил Собянин.

Каждый год врачи проводят около тысячи операций разного уровня сложности. В 2020 году их число насчитывает уже 418, 163 из которых были проведены в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Новейшее оборудование

Благодаря проведенному капитальному ремонту в спинальном центре разместили четыре современные операционные:

— Оko-3D — интегрированная эндоскопическая 3D-операционная. Оko-3D — интегрированная эндоскопическая 3D-операционная. — Robo — роботизированная операционная с интеграцией томографа BodyTom, робота и плоскодетекторной С-дуги. Robo — роботизированная операционная с интеграцией томографа BodyTom, робота и плоскодетекторной С-дуги. — Navi — навигационная операционная на базе мобильного томографа Airo. Navi — навигационная операционная на базе мобильного томографа Airo. — Colibri — ультрасовременная операционная на основе роботизированного комплекса. Colibri — ультрасовременная операционная на основе роботизированного комплекса.

Новые технологии помогут врачам в проведении самых сложных операций. По словам руководителя Московского спинального нейрохирургического центра ГКБ №67 Дмитрия Дзукаева, система Colibri – одна из самых лучших в мире.

Эта машина – самая быстрая. Представьте себе, четыре-семь секунд происходит сканирование. Причем она не только быстрая, а очень точная, речь идет о микронах, которые мы сканируем, и это нам дает возможность не упустить мельчайшие детали", – сказал врач.

Он также добавил, что операционная Оko-3D уникальна благодаря самым современным микроскопам и эндоскопическому оборудованию. При помощи этого аппарата можно осмотреть позвоночник со всех ракурсов.

"Уникальность в том, что мы научили эти машины работать друг с другом, плечом к плечу", – отметил Дзукаев.