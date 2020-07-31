Столичные компании расширили географию поставок в условиях пандемии

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Московский бизнес в условиях пандемии активно выходит на новые зарубежные рынки. Особенно успешно расширяют свою географию экспорта представители химической и пищевой промышленности, сообщает портал mos.ru.

"С января по май этого года столичные предприятия экспортировали несырьевую неэнергетическую продукцию в 151 страну мира", – рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин. Он добавил, что новые рынки осваивают и компании, которым Москва оказала финансовую поддержку.

Производитель коммуникационного оборудования, получивший субсидию правительства Москвы для экспортеров, впервые поставил продукцию на общую сумму 1,2 миллиона долларов США в Белоруссию и Таджикистан. Еще одна компания реализовала на Украине полимерные покрытия стоимостью 30 миллионов рублей. В Соединенные Штаты Америки были проданы аксессуары для использования в офтальмологии на пять миллионов долларов США, а в Японию – программное обеспечение на две тысячи долларов США. На рынок Монголии вышел один из московских производителей детского питания, которому одобрили экспортный грант от города. Он заключил контракт на сумму четыре тысячи евро.

Кроме того, получатели грантовой поддержки провели успешную экспансию на кинопрокатный рынок Великобритании. В эту страну проданы права на демонстрацию созданных в Москве фильмов стоимостью 15 миллионов рублей. В Белоруссию поставлены произведенные в столице средства индивидуальной защиты на семь миллионов долларов США.

"Представители химической промышленности по итогам пяти первых месяцев этого года открыли 17 новых рынков, производители продуктов питания – 15, а неметаллических материалов и изделий – 14. Столичные представители этих отраслей стали лидерами экспортной экспансии в этот период", – добавил Алексей Фурсин.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, производители мяса и субпродуктов реализуют продукцию в 17 странах мира.

"Список рынков сбыта столичных производителей мяса и субпродуктов пополнили Монголия, Экваториальная Гвинея, Украина и Иордания. За первые пять месяцев Москва экспортировала мясную продукцию на сумму 37,38 миллиона долларов США, что почти в два раза больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", – рассказал Александр Прохоров.

Московские экспортеры продукции сельского хозяйства освоили 13 дополнительных рынков. В Танзанию и Нигерию налажены поставки отдельных сортов пшеницы, в Турцию и Китай – семян рапса для посева, в Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты – сушеного нута.

Столичные производители товаров широкого потребления, электроники и электротехники вышли на 12 новых рынков. Продавцы машин и оборудования и представители отрасли медицины и фармацевтики освоили 11 стран для экспорта.

За первые пять месяцев текущего года показатели несырьевого неэнергетического экспорта Москвы выросли в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 43,5% и составили 12,8 миллиарда долларов США. Наиболее высокий рост отмечается в производстве неметаллических материалов и изделий, пищевой промышленности, медицине и фармацевтике. Среди ключевых высокотехнологичных товаров и материалов в структуре московского экспорта наибольший прирост продемонстрировали продажи за рубеж винтовых компрессоров, полипропилена, труб для нефтегазопроводов.