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При нападении на торговый центр в Берлине пострадали 11 человек
По меньшей мере 11 человек пострадали в результате распыления газа при нападении на отделение банка в торговом центре в Берлине, преступники скрылись, заявили... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T17:35
нападение на тц в берлине
берлин (город)
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нападение на тц в берлине, берлин (город), в мире

При нападении на торговый центр в Берлине пострадали 11 человек

16:49 31.07.2020 (обновлено: 17:35 31.07.2020)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Берлине
Автомобиль скорой помощи в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Автомобиль скорой помощи в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 31 июл - РИА Новости. По меньшей мере 11 человек пострадали в результате распыления газа при нападении на отделение банка в торговом центре в Берлине, преступники скрылись, заявили РИА Новости в полиции города.
"Полицейская операция в настоящее время продолжается. По имеющейся информации, четверо человек ворвались в отделение "Постбанка" в торговом центре на Херманнплац, распылили там газ, в результате чего пострадали 11 человек. В настоящий момент неизвестно, сумели ли грабители захватить деньги", - рассказал полицейский, добавив, что "абсолютно исключает" террористический мотив у преступников.
Поиск преступников ведется, в настоящее время задержанных нет, добавил он.
Ранее спасательная служба германской столицы сообщила, что преступники совершили нападение на торговый центр в Берлине, есть пострадавшие, применен слезоточивый газ.
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Нападение на ТЦ в БерлинеБерлин (город)В мире
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