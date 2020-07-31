При нападении на торговый центр в Берлине пострадали 11 человек

"Полицейская операция в настоящее время продолжается. По имеющейся информации, четверо человек ворвались в отделение "Постбанка" в торговом центре на Херманнплац, распылили там газ, в результате чего пострадали 11 человек. В настоящий момент неизвестно, сумели ли грабители захватить деньги", - рассказал полицейский, добавив, что "абсолютно исключает" террористический мотив у преступников.