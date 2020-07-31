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При нападении на торговый центр в Берлине пострадали 11 человек
По меньшей мере 11 человек пострадали в результате распыления газа при нападении на отделение банка в торговом центре в Берлине, преступники скрылись, заявили... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T16:49
2020-07-31T17:35
нападение на тц в берлине
берлин (город)
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нападение на тц в берлине, берлин (город), в мире
БЕРЛИН, 31 июл - РИА Новости.
По меньшей мере 11 человек пострадали в результате распыления газа при нападении на отделение банка в торговом центре в Берлине
, преступники скрылись, заявили РИА Новости в полиции города.
"Полицейская операция в настоящее время продолжается. По имеющейся информации, четверо человек ворвались в отделение "Постбанка" в торговом центре на Херманнплац, распылили там газ, в результате чего пострадали 11 человек. В настоящий момент неизвестно, сумели ли грабители захватить деньги", - рассказал полицейский, добавив, что "абсолютно исключает" террористический мотив у преступников.
Поиск преступников ведется, в настоящее время задержанных нет, добавил он.
Ранее спасательная служба германской столицы сообщила, что преступники совершили нападение на торговый центр в Берлине, есть пострадавшие, применен слезоточивый газ.