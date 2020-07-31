Путин обсудил с членами Совбеза задержание россиян в Белоруссии

"Была выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в эту историю будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены", - отметил представитель Кремля.

Задержание россиян

Реакция Москвы

"Они имели заключенные трудовые контракты с одной из фирм, данными о которой посольство располагает. И здесь тоже нет ничего противоправного. Они пересекли границу, предъявив сотрудникам пограничной службы те документы, которые дают основание вести рабочую деятельность на территории республики", - сказал в эфире Первого канала.