Путин обсудил с членами Совбеза задержание россиян в Белоруссии

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Владимир Путин провел совещание по видеосвязи с постоянными членами Совбеза.
Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, все они рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян в Белоруссии.
"Была выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в эту историю будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены", - отметил представитель Кремля.
Также, по словам Пескова, на совещании традиционно обсуждались различные вопросы социально-экономической внутрироссийской повестки дня.
На онлайн-встрече присутствовали премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры внутренних дел Владимир Колокольцев и обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, руководитель СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Задержание россиян
На этой неделе стало известно о задержании 33 граждан России под Минском и на юге Белоруссии. Власти республики считают их "боевиками иностранной частной военной компании "Вагнер". Против них возбудили уголовное дело по статье о подготовке терактов, им грозит до 20 лет лишения свободы.
Позднее в Минске рассказали, что подозревают задержанных в подготовке массовых беспорядков.
Сегодня глава белорусского Следственного комитета допустил российского консула к посещению задержанных в республике соотечественников.
Реакция Москвы
Песков отмечал, что власти не имеет информации о каких-либо противоправных действиях россиян. Безосновательное задержание россиян, отмечали в Москве, "не совсем укладывается в параметры союзнических отношений". По словам представителя Кремля, у этих людей имелись билеты в Стамбул, они работают в частном охранном предприятии и находились в Белоруссии транзитом. Также Песков отметил, что не располагает данными о "каких-то военных компаниях", и что Россия во внутренние дела Белоруссии не вмешивается.
Кроме того, в российском Министерстве иностранных дел подчеркивали, что обвинения в попытке "вмешательства" в дела Белоруссии извне вызывают недоумение, а трактовка Минском задержания россиян не выдерживает критики.
Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев ранее рассказал, что задержанные в Белоруссии россияне пересекли границу официально.
"Они имели заключенные трудовые контракты с одной из фирм, данными о которой посольство располагает. И здесь тоже нет ничего противоправного. Они пересекли границу, предъявив сотрудникам пограничной службы те документы, которые дают основание вести рабочую деятельность на территории республики", - сказал в эфире Первого канала.
В пятницу Белоруссия передала Украине список задержанных россиян, сотрудники правоохранительных органов проверят их на предмет участия в боевых действиях в Донбассе. По словам главы министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Минск не выдвигал никаких обвинений в адрес Киева.