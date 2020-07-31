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Путин обсудил с членами Совбеза задержание россиян в Белоруссии
Владимир Путин провел совещание по видеосвязи с постоянными членами Совбеза. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T16:49
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
белоруссия
задержание россиян в белоруссии
в мире
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За Своих вписались настолько активно и с привлечением СВР, что не осталось никаких сомнений в наших мирных гражданах. А вот за "майские Указы 2012" практически мамой и христом-богом клялись, но не прошло.
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Третий день выясняют, а внятно ничего сказать так и не смогли, мол продавим - прояснится.
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россия
москва
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, белоруссия, задержание россиян в белоруссии, в мире

Путин обсудил с членами Совбеза задержание россиян в Белоруссии

16:49 31.07.2020
19212
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Владимир Путин провел совещание по видеосвязи с постоянными членами Совбеза.
Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, все они рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян в Белоруссии.
"Была выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в эту историю будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены", - отметил представитель Кремля.
Также, по словам Пескова, на совещании традиционно обсуждались различные вопросы социально-экономической внутрироссийской повестки дня.
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На онлайн-встрече присутствовали премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры внутренних дел Владимир Колокольцев и обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, руководитель СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Задержание россиян

На этой неделе стало известно о задержании 33 граждан России под Минском и на юге Белоруссии. Власти республики считают их "боевиками иностранной частной военной компании "Вагнер". Против них возбудили уголовное дело по статье о подготовке терактов, им грозит до 20 лет лишения свободы.
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Реакция Москвы

Песков отмечал, что власти не имеет информации о каких-либо противоправных действиях россиян. Безосновательное задержание россиян, отмечали в Москве, "не совсем укладывается в параметры союзнических отношений". По словам представителя Кремля, у этих людей имелись билеты в Стамбул, они работают в частном охранном предприятии и находились в Белоруссии транзитом. Также Песков отметил, что не располагает данными о "каких-то военных компаниях", и что Россия во внутренние дела Белоруссии не вмешивается.
Кроме того, в российском Министерстве иностранных дел подчеркивали, что обвинения в попытке "вмешательства" в дела Белоруссии извне вызывают недоумение, а трактовка Минском задержания россиян не выдерживает критики.
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Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев ранее рассказал, что задержанные в Белоруссии россияне пересекли границу официально.
"Они имели заключенные трудовые контракты с одной из фирм, данными о которой посольство располагает. И здесь тоже нет ничего противоправного. Они пересекли границу, предъявив сотрудникам пограничной службы те документы, которые дают основание вести рабочую деятельность на территории республики", - сказал в эфире Первого канала.
В пятницу Белоруссия передала Украине список задержанных россиян, сотрудники правоохранительных органов проверят их на предмет участия в боевых действиях в Донбассе. По словам главы министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Минск не выдвигал никаких обвинений в адрес Киева.
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Право на защиту. Задержанным в Белоруссии россиянам дали адвокатов
175051030
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РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваБелоруссияЗадержание россиян в БелоруссииВ мире
Популярные комментарии
За Своих вписались настолько активно и с привлечением СВР, что не осталось никаких сомнений в наших мирных гражданах. А вот за "майские Указы 2012" практически мамой и христом-богом клялись, но не прошло.
31 июля, 17:41
obol br
1650005
Третий день выясняют, а внятно ничего сказать так и не смогли, мол продавим - прояснится.
31 июля, 17:53
Андрей Бульбаш
1530000
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