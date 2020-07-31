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Археологические раскопки выявили причину последнего оледенения
Американские ученые выяснили, что похолодание 13 тысяч лет назад, из-за которого вымерли мамонты, было связано не с падением метеорита, а с целой серией... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T21:00
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Археологические раскопки выявили причину последнего оледенения

21:00 31.07.2020
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© Фото : Michael Waters, Texas A&M UniversityАрхеологические раскопки в пещере Холла
Археологические раскопки в пещере Холла
© Фото : Michael Waters, Texas A&M University
Археологические раскопки в пещере Холла
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Американские ученые выяснили, что похолодание 13 тысяч лет назад, из-за которого вымерли мамонты, было связано не с падением метеорита, а с целой серией вулканических извержений. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.
В конце плейстоцена, примерно 12 800 лет назад, после нескольких тысячелетий общего потепления, климат Земли вдруг резко вернулся в ледниковую фазу, имеющее название поздний дриас. Это было последнее сильное оледенение на Земле, погубившее мамонтов и других крупных животных Северного полушария.
По одной из версий, похолодание было вызвано падением крупного метеорита или "кометного дождя", по другой — массовыми извержениями вулканов. Выбрасываемые вулканами пепел и мелкие твердые частицы, могли образовать атмосферную взвесь типа аэрозоля, отражающую солнечные лучи и не пропускать их к поверхности Земли. Согласно расчетам геологов, массовые извержения, длящиеся от одного до пяти лет, вполне могли привести к глобальному похолоданию.
Исследователи из Университета Хьюстона, Бэйлорского университета и Техасского университета A & M, которые проводили археологические раскопки в пещере Холла в Центральном Техасе, обнаружили веские доказательства в пользу "вулканической" гипотезы.
Отложения этой пещеры имеют возраст от шести до двадцати тысяч лет. Некоторые их горизонты сохранили уникальные геохимические признаки древних вулканических извержений, которые раньше ошибочно принимали за следы внеземного воздействия.
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"Наша работа показывает, что геохимические признаки, связанные с событием охлаждения, не уникальны, а отмечаются четыре раза в интервале между 9000 и 15000 лет назад, — приводятся в пресс-релизе Бэйлорского университета слова одного из авторов исследования, профессора наук о Земле в Университете Хьюстона Алана Брэндона (Alan Brandon). — Таким образом, эпизод охлаждения, известный как поздний дриас, был вызван многочисленными совпадающими земными процессами, а не взрывом большого метеорита в атмосфере".
Исследователи выполнили изотопный анализ осмия из слоев отложений пещеры Холла, а также измерили уровень сидерофильных элементов, включая иридий, рутений, платину, палладий и рений. По мнению ученых, соотношения этих элементов указывают на их земное происхождение, потому что в метеоритах и астероидах эти соотношения иные.
"Изотопные подписи осмия и относительные пропорции других элементов соответствуют ранее сообщавшимся значениям, характерным для вулканических газов", — говорит ведущий автор исследования Нань Сунь (Nan Sun), аспирант из Университета Хьюстона.
Авторы предполагают, что источником этих элементов были крупные извержения вулканов Алеутских островов и Каскадных гор в Северной Америке, а также вулканов Европы.
Полученные данные — первые серьезные вещественные доказательства "вулканической" гипотезы похолодания в позднем дриасе. Большинство предыдущих находок указывали больше на внеземную причину.
Однако, как отмечают сами исследователи, вряд ли причиной были только вулканы. По словам еще одного автора работы, профессора наук о Земле в Бэйлорском университете Стивена Формана (Steven Forman), похолодание в позднем дриасе, скорее всего, было связано с целым набором факторов: сползанием ледяного щита в Атлантический океан, увеличением снежного покрова, а мощные извержения вулканов были важным инициирующим драйвером климатических изменений.
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