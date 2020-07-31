Краснодарские власти направили 15 миллиардов рублей на поддержку бизнеса

КРАСНОДАР, 31 июл — РИА Новости. Бизнес Бизнес Краснодарского края в период пандемии в качестве поддержки получил около 15 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации края.

"В период пандемии коронавируса на поддержку бизнеса в крае было направлено порядка 15 миллиардов рублей в виде налоговых льгот, отсрочек по налогам и арендным платежам. С учетом специфики экономики Кубани, обращений бизнеса и позиции общественных организаций по поручению губернатора Вениамина Кондратьева край пошел на беспрецедентный шаг и расширил федеральный перечень пострадавших отраслей. Это единственная подобная практика в России", - отметили в ведомстве.

"В числе федеральных мер поддержки – субсидии на профилактику COVID-19, спецпрограмма рефинансирования, кредиты под 2% на поддержку занятости и беспроцентные – на выплату зарплат, кредитные каникулы для бизнеса, понижение тарифов страховых взносов, продление срока предоставления налоговой отчетности, поддержка участия в госзакупках, продление сроков лицензий, моратории на банкротство, налоговые санкции и проверки", - пояснили в пресс-службе.

Глава региона подчеркивал, что одна из основных задач – поддержать представителей МПС. В этом сегменте работает значительная часть жителей края. Для этого были докапитализированы региональные фонды поддержки бизнеса.

"Мы не должны потерять малый и средний бизнес, фермеров. Надо максимально их сейчас поддержать, чтобы у людей, которые там заняты, была гарантированная зарплата с гарантированным рабочим местом", – отмечал Кондратьев.

Так, например, фонд микрофинансирования края в период пандемии оказал поддержку 462 субъектам, предоставив 538 займов на сумму 629,9 миллиона рублей. Кроме того, фонд развития бизнеса выдал 75 поручительств 60 субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 543 миллиона рублей, что позволило привлечь 1,63 миллиарда рублей. Помимо этого, фонд развития промышленности предоставил поддержку 10 предприятиям на сумму 153 миллиона рублей.

Отмечается, что благодаря региональным и федеральным мерам поддержки за время пандемии в крае открылись 133 новых организации в 20 муниципалитетах. "В основном это магазины продуктовых и промышленных товаров, стройматериалов, кондитерские, кафе и пекарни, ателье, аптеки, нестационарные объекты сезонной продукции", - пояснили в ведомстве.

"Последние месяцы показали – наш бизнес умеет быстро перестраиваться, осваивать новые рынки, причем в рекордно короткие сроки", – подчеркивал губернатор.

В июле текущего года в Краснодаре по поручению главы региона в рамках нацпроекта был открыт новый центр по оказанию господдержки предпринимателям края.

Центр объединяет все элементы, необходимые для запуска инновационных проектов, и является дополнительной площадкой для реализации нацпроекта по поддержке МСП. Для авторов инновационных проектов здесь создана развитая инфраструктура: два конференц-зала, коворкинг, смарт-офисы и переговорные комнаты.

Как уточняют краевые власти, в новом центре поддержка проектов осуществляется плоть до выхода на рынок. "На самом сложном базовом этапе, когда предприниматель еще определяется, даем ему рабочее место и весь сервис – от сопровождения идеи до реального воплощения и производства. На каждом этапе подключается господдержка. В том числе с финансированием и консультациями", – пояснили в ведомстве.