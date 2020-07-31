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Ношение масок в российских вузах станет обязательным с 1 сентября
Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным требованием, исключение может быть сделано для тех, у кого подтверждено наличие антител к... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T18:18
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Ношение масок в российских вузах станет обязательным с 1 сентября

16:37 31.07.2020 (обновлено: 18:18 31.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинские маски. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным требованием, исключение может быть сделано для тех, у кого подтверждено наличие антител к коронавирусу, сообщило Минобразования в телеграм-канале.
Ранее об этом завил глава ведомства на онлайн-совещании с ректорами вузов.
"Это позволит организовать учебный процесс, соблюдая правила профилактики новой коронавирусной инфекции", — сказал он.
При этом, по словам министра, обеспечить студентов и преподавателей масками должны университеты. Если у людей выявят антитела, они смогут посещать занятия без масок. Для этого нужно будет предоставить справку. При чтении лекций преподаватели могут снять маску.
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Кроме того, все учебные корпуса вузов должны быть обеспечены системой термометрии для того, чтобы снизить риски заражения инфекцией.
Студенты из стран, с которыми налажено авиасообщение, по приезду в Россию должны будут соблюдать двухнедельный карантин и сдать тест на наличие вируса на 10-12 день после прибытия — только после этого они могут быть допущены к занятиям.
Для тех, кто въехать в страну не сможет, вузы обеспечат доступ к учебным занятиям в онлайн-формате. Иногородним студентам, прибывающим из красной зоны для того, чтобы приступить к обучению, также придется сдать тест на коронавирус.
В ходе совещания также затронули вопрос о дате начала нового учебного года.
"Вузы имеют право сдвинуть начало учебного года на два месяца. Однако 92% российских высших учебных заведений готовы начать учебный год с 1 сентября", — сказал Фальков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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