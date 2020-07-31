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Росгвардейцев обязали представляться
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, вводящий для росгвардейцев обязанность представляться гражданам. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T17:04
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
владимир путин
безопасность
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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353
60
россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), владимир путин, безопасность

Росгвардейцев обязали представляться

16:22 31.07.2020 (обновлено: 17:04 31.07.2020)
549
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии на одной из улиц в Москве
Сотрудники Росгвардии на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудники Росгвардии на одной из улиц в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, вводящий для росгвардейцев обязанность представляться гражданам.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Эта обязанность будет распространяться на сотрудников, выполняющих схожие с полицейскими функции - например, при патрулировании улиц, проверке документов или выезде по вызову граждан. В этих случаях сотрудник по требованию гражданина обязан назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения, а в случае применения к гражданину ограничительных мер - разъяснить ему причину и основания их применения, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина.
При этом сотрудник Росгвардии имеет право не представляться гражданам не только в случае угрозы собственной жизни, но и во время непосредственного пресечения нарушения либо преследования нарушителей.
Вопрос о том, должны ли сотрудники Росгвардии представляться, стал предметом обсуждения после истории с журналистом во Владимире. В июле 2019 года портал "ПроВладимир" рассказал историю журналиста, которого остановил росгвардеец и потребовал телефон для изучения содержимого. На просьбу представиться он заявил, что не обязан этого делать. Впоследствии в Росгвардии объяснили, что хотя в законе не прописана обязанность сотрудника ведомства представляться при обращении к гражданам, они рекомендуют делать это во избежание конфликтных ситуаций.
Президент РФ Владимир Путин
20 июля, 16:14
Путин подписал закон о присяге для сотрудников Росгвардии
2640012
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РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Владимир ПутинБезопасность
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