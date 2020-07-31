Путин подписал закон об использовании НКО целевого капитала

Эндаумент-фонд (от английского endowment - снабжение, вклад) - это целевой фонд, созданный для некоммерческих целей, например, для финансирования организаций образования, культуры, медицины. Фонд целевого капитала наполняется преимущественно за счет благотворительных пожертвований. Он может инвестировать свои средства с целью извлечения дохода, однако обязан направлять весь полученный доход в пользу тех организаций, для поддержки которых он был создан.

По ее словам, в законе предусмотрен ряд стимулирующих мер, направленных на более широкое применение эндаумента и развитие благотворительности, среди них – увеличение срока на сбор средств для создания капитала с одного года до полутора лет. Как подчеркнула вице-спикер СФ, другой важной новацией стало разрешение использовать публичный сбор не только для пополнения, но и для формирования эндаумента.