Николай Тихонов покинул отряд космонавтов из-за травмы глаза

"Тридцать первого июля расторгнут трудовой договор с космонавтом-испытателем Николаем Тихоновым. <...> Тихонов принял решение уйти из отряда космонавтов в связи с появившимися новыми данными о состоянии здоровья", — говорится в сообщении.

В прошлом году Тихонова убрали из экипажа "Союза МС-15", чтобы организовать полет первого космонавта из ОАЭ, а в этом его исключили из экипажа "Союза МС-16" из-за травмы глаза, полученной перед полетом.