Николай Тихонов покинул отряд космонавтов из-за травмы глаза

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Николай Тихонов решил покинуть отряд космонавтов после травмы глаза, сообщил подмосковный Центр подготовки космонавтов.
"Тридцать первого июля расторгнут трудовой договор с космонавтом-испытателем Николаем Тихоновым. <...> Тихонов принял решение уйти из отряда космонавтов в связи с появившимися новыми данными о состоянии здоровья", — говорится в сообщении.
Тихонова четыре раза назначали в составы основных экипажей кораблей "Союз", но на Международную космическую станцию он так и не полетел. Из экипажей "Союза МС-04" в 2017 году и "Союза МС-10" в 2018-м его вывели из-за сокращения количества российских космонавтов на МКС с трех до двух человек.
В прошлом году Тихонова убрали из экипажа "Союза МС-15", чтобы организовать полет первого космонавта из ОАЭ, а в этом его исключили из экипажа "Союза МС-16" из-за травмы глаза, полученной перед полетом.