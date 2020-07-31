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Николай Тихонов покинул отряд космонавтов из-за травмы глаза
Николай Тихонов решил покинуть отряд космонавтов после травмы глаза, сообщил подмосковный Центр подготовки космонавтов. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T17:03
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николай тихонов (космонавт), международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос

Николай Тихонов покинул отряд космонавтов из-за травмы глаза

16:16 31.07.2020 (обновлено: 17:03 31.07.2020)
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© РИА Новости / Григорий СысоевКосмонавт Роскосмоса Николай Тихонов
Космонавт Роскосмоса Николай Тихонов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Николай Тихонов решил покинуть отряд космонавтов после травмы глаза, сообщил подмосковный Центр подготовки космонавтов.
"Тридцать первого июля расторгнут трудовой договор с космонавтом-испытателем Николаем Тихоновым. <...> Тихонов принял решение уйти из отряда космонавтов в связи с появившимися новыми данными о состоянии здоровья", — говорится в сообщении.
Тихонова четыре раза назначали в составы основных экипажей кораблей "Союз", но на Международную космическую станцию он так и не полетел. Из экипажей "Союза МС-04" в 2017 году и "Союза МС-10" в 2018-м его вывели из-за сокращения количества российских космонавтов на МКС с трех до двух человек.
В прошлом году Тихонова убрали из экипажа "Союза МС-15", чтобы организовать полет первого космонавта из ОАЭ, а в этом его исключили из экипажа "Союза МС-16" из-за травмы глаза, полученной перед полетом.
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