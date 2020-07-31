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Источник в МИД предупредил о последствиях оказания военной помощи Украине
Инициатива американских сенаторов о выделении военной помощи Украине создает условия для интенсификации конфликта на Донбассе и не способствует мирному... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T16:28
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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353
60
донбасс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, украина, в мире

Источник в МИД предупредил о последствиях оказания военной помощи Украине

16:06 31.07.2020 (обновлено: 16:28 31.07.2020)
1483
© Міністерство оборони України Военнослужащие Молдавии, Грузии, США и Украины во время торжественного построения на учениях Sea Breeze-2019 в Одессе, Украина
Военнослужащие Молдавии, Грузии, США и Украины во время торжественного построения на учениях Sea Breeze-2019 в Одессе, Украина
© Міністерство оборони України
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Инициатива американских сенаторов о выделении военной помощи Украине создает условия для интенсификации конфликта на Донбассе и не способствует мирному политическому решению кризиса, заявил РИА Новости источник в МИД РФ.
Ранее группа сенаторов, представляющих Республиканскую и Демократическую партии США, внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение 300 миллионов долларов Украине на военную помощь, в том числе на предоставление летального оружия.
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"Мы неоднократно говорили, что в условиях наличия конфликта на юго-востоке Украины поставка вооружений, военной техники, тем более летального оружия (Украине), ни в коем случае не способствует его урегулированию, а является фактором, который сохраняет этот конфликт и более того – создает условия для его интенсификации", - сказал собеседник агентства.
"Мы смотрим на это намерение, ведь это решение еще не принято, как на не способствующее мирному политическому решению кризиса на юго-востоке Украины", - подчеркнул источник в российском МИД.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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ДонбассМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАУкраинаВ мире
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