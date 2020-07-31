Источник в МИД предупредил о последствиях оказания военной помощи Украине

"Мы неоднократно говорили, что в условиях наличия конфликта на юго-востоке Украины поставка вооружений, военной техники, тем более летального оружия (Украине), ни в коем случае не способствует его урегулированию, а является фактором, который сохраняет этот конфликт и более того – создает условия для его интенсификации", - сказал собеседник агентства.