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Временный госпиталь на территории "Экспоцентра" будет демонтирован
Временный госпиталь, развернутый на территории ЦВК "Экспоцентр" в связи с пандемией коронавируса, будет демонтирован в ближайшее время по решению московского... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T16:01
экспоцентр
новости компаний - экономика
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экспоцентр, новости компаний - экономика

Временный госпиталь на территории "Экспоцентра" будет демонтирован

16:01 31.07.2020
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© Фото : пресс-служба АО «Экспоцентр»Территория ЦВК "Экспоцентр"
Территория ЦВК Экспоцентр
© Фото : пресс-служба АО «Экспоцентр»
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Временный госпиталь, развернутый на территории ЦВК "Экспоцентр" в связи с пандемией коронавируса, будет демонтирован в ближайшее время по решению московского руководства, сообщает пресс-служба АО "Экспоцентр".
"Экспоцентр" будет готов к проведению выставочных и конгрессных мероприятий в полном объеме сразу после снятия ограничений  на проведение конгрессно-выставочных мероприятий на территории города Москвы, отметили в пресс-службе.
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ЭкспоцентрНовости компаний - Экономика
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