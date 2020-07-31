https://ria.ru/20200731/1575225588.html
Временный госпиталь на территории "Экспоцентра" будет демонтирован
Временный госпиталь, развернутый на территории ЦВК "Экспоцентр" в связи с пандемией коронавируса, будет демонтирован в ближайшее время по решению московского... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T16:01
2020-07-31T16:01
экспоцентр
новости компаний - экономика
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экспоцентр, новости компаний - экономика