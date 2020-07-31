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В Крыму в ДТП с микроавтобусом погибли девять человек
В аварии на трассе "Таврида" в Крыму погибли девять человек, столько же пострадали. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T15:48
дтп с микроавтобусом и грузовиком в крыму
сергей аксенов (политик)
симферополь
республика крым
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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дтп с микроавтобусом и грузовиком в крыму, сергей аксенов (политик), симферополь, республика крым, происшествия

В Крыму в ДТП с микроавтобусом погибли девять человек

15:48 31.07.2020
5364
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС России / Перейти в фотобанкДТП с участием микроавтобуса в Крыму
ДТП с участием микроавтобуса в Крыму
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС России
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В аварии на трассе "Таврида" в Крыму погибли девять человек, столько же пострадали.
По предварительной информации, сегодня утром водитель микроавтобуса уснул за рулем и врезался в грузовик. Всего в автобусе находились 18 человек.
Знак аварийной остановки
09:28
ДТП с маршруткой в Крыму: видео, причины аварии и другие детали
Следственное управление МВД по Крыму возбудило два уголовных дела: об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
Среди пострадавших было двое детей, а также беременная женщина. Ее состояние стабильное, с плодом все благополучно.
"Детям была оказана необходимая помощь амбулаторно. Они получили ушибы и ссадины, их состояние стабильное, характер травм легкий. Родственник детей отказался от их госпитализации", - сообщил РИА Новости главный врач республиканской детской клинической больницы Анатолий Олейник.
Состояние двух из четырех пострадавших, доставленных в Симферополь, крайне тяжелое, сообщили РИА Новости в реанимации 6-й больницы.

Привлечь всех ответственных

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования семьям погибших.
"Желаю скорейшего выздоровления тем, кто пострадал. Мы сделаем все возможное, чтобы оказать любую необходимую помощь и поддержку", - написал он во "ВКонтакте".
Кадры с места смертельного ДТП в Крыму
09:22
Опубликовано видео с места крупного ДТП в Крыму
Руководитель региона выразил уверенность, что всех причастных в ДТП привлекут к ответственности.
"Это необходимо, в первую очередь, для того, чтобы избежать таких ужасных трагедий в будущем", - подчеркнул он.
Также Аксенов заявил, что республика окажет помощь с организацией похорон.

Обстановка на месте аварии

Как ранее сообщили РИА Новости в экстренных службах, автомобильное движение на трассе "Таврида" в Крыму затруднено, но не перекрыто. На месте работают регулировщики.
"Сейчас движение на 200-метровом участке в районе аварии идет по левой полосе под управлением регулировщика, далее переключается в четырехполосный режим без ограничений", - отмечалось в пятницу утром.
В пресс-службе МВД по республике рассказали, что попавший в аварии микроавтобус был взят перевозчиком в аренду.
"Осуществлялись перевозки по заказу. Предварительно установлено, что лицензия на перевозки у перевозчика имеется, путевые и разрешительные документы без нарушений", - говорится в сообщении ведомства.
ДТП в Белогорском районе Республики Крым на трассе Таврида
09:04
В МЧС рассказали о состоянии пострадавших в крупном ДТП в Крыму
100404
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ДТП с микроавтобусом и грузовиком в КрымуСергей Аксенов (политик)СимферопольРеспублика КрымПроисшествия
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