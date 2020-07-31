В Крыму в ДТП с микроавтобусом погибли девять человек

ДТП с участием микроавтобуса в Крыму

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В аварии на трассе "Таврида" в Крыму погибли девять человек, столько же пострадали.

По предварительной информации, сегодня утром водитель микроавтобуса уснул за рулем и врезался в грузовик. Всего в автобусе находились 18 человек.

Следственное управление МВД по Крыму возбудило два уголовных дела: об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Среди пострадавших было двое детей, а также беременная женщина. Ее состояние стабильное, с плодом все благополучно.

"Детям была оказана необходимая помощь амбулаторно. Они получили ушибы и ссадины, их состояние стабильное, характер травм легкий. Родственник детей отказался от их госпитализации", - сообщил РИА Новости главный врач республиканской детской клинической больницы Анатолий Олейник.

Состояние двух из четырех пострадавших, доставленных в Симферополь , крайне тяжелое, сообщили РИА Новости в реанимации 6-й больницы.

Привлечь всех ответственных

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования семьям погибших.

"Желаю скорейшего выздоровления тем, кто пострадал. Мы сделаем все возможное, чтобы оказать любую необходимую помощь и поддержку", - написал он во "ВКонтакте".

Руководитель региона выразил уверенность, что всех причастных в ДТП привлекут к ответственности.

"Это необходимо, в первую очередь, для того, чтобы избежать таких ужасных трагедий в будущем", - подчеркнул он.

Также Аксенов заявил, что республика окажет помощь с организацией похорон.

Обстановка на месте аварии

Как ранее сообщили РИА Новости в экстренных службах, автомобильное движение на трассе "Таврида" в Крыму затруднено, но не перекрыто. На месте работают регулировщики.

"Сейчас движение на 200-метровом участке в районе аварии идет по левой полосе под управлением регулировщика, далее переключается в четырехполосный режим без ограничений", - отмечалось в пятницу утром.

В пресс-службе МВД по республике рассказали, что попавший в аварии микроавтобус был взят перевозчиком в аренду.