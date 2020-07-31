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Россия зеркально ответит на киберсанкции Евросоюза
Киберсанкции Евросоюза в отношении структур России, Китая и КНДР основаны на бездоказательном и надуманном предлоге, эти действия не останутся без ответа, в... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T16:17
северная корея
китай
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
политика
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северная корея, китай, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, политика

Россия зеркально ответит на киберсанкции Евросоюза

15:40 31.07.2020 (обновлено: 16:17 31.07.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Киберсанкции Евросоюза в отношении структур России, Китая и КНДР основаны на бездоказательном и надуманном предлоге, эти действия не останутся без ответа, в дипломатии все зеркально, говорится в комментарии МИД РФ.
"Вызывает недоумение и сожаление принятое Советом Европейского союза 30 июля решение о введении односторонних ограничительных мер в отношении ряда граждан и структур России, а также КНР и КНДР. Опять все сделано бездоказательно, под надуманным предлогом о причастности к неким киберинцидентам, имевшим место в прошлом. Политическая подоплека этого шага очевидна", - говорится в комментарии, размещенном на сайте российского дипведомства.
Совет ЕС заявил в четверг, что согласовал введение индивидуальных ограничительных мер в отношении граждан и организаций России, Китая и Северной Кореи за кибератаки, угрожающие Евросоюзу и государствам-членам. Ограничительные меры были введены в том числе за попытки кибератак против ОЗХО, а также за кибератаки с помощью вредоносных программ WannaCry, NotPetya и Operation Cloud Hopper, отмечалось в распространенном заявлении Совета. Неделю назад была запущена письменная процедура согласования таких мер. Сообщалось, что такие ограничительные меры будут включать замораживание активов и запрет на поездки в ЕС.
Как говорится в комментарии МИД РФ, Москва готова ответить на введенные ограничительные меры. "Разумеется, недружественная акция ЕС не будет оставлена без ответа. Как известно, в дипломатии все "зеркально",- говорится в сообщении.
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В МИД отметили, что Москва неоднократно предостерегала Евросоюз от пагубности тиражирования односторонних санкционных мер. "К тому же абсолютно нелегитимных с международно-правовой точки зрения. В динамично развивающемся трансграничном цифровом пространстве особое значение как раз имеет приверженность коллективным многосторонним решениям. Сейчас востребованы совместные усилия по выработке универсальных правил, норм и принципов ответственного поведения государств в информационном пространстве. Россия давно предлагает такой подход", - говорится в комментарии.
"Москва несколько раз предлагала Европейскому союзу наладить профессиональный диалог о вызывающих обеспокоенность вопросах в информационной сфере. Или использовать имеющиеся каналы и механизмы по линии ООН и ОБСЕ. Но вместо этого в Брюсселе предпочли задействовать учрежденный год назад "на бумаге" инструментарий санкций, цинично представляя это как "продвижение международной безопасности и стабильности в киберпространстве". Напрашивается вывод, что серьезному разговору, ведущему к урегулированию разногласий и повышению взаимного доверия, в Евросоюзе предпочитают политику одностороннего давления и рестрикций. Такой подход ведет мир не к "порядку, основанному на правилах", о котором так любят рассуждать наши есовские партнеры, забывая о центральной роли ООН, а, напротив, к новым политическим противостояниям и киберхаосу", - отмечает российское внешнеполитическое ведомство.
МИД РФ настаивает на неправовом характере решения Евросоюза. "Обращает на себя внимание явно хромающая правовая "логика" ЕС: российским гражданам вменяется в вину причастность к некоему киберинциденту, имевшему место в 2018 году, то есть за год до учреждения активированного сейчас Евросоюзом механизма "киберсанкций". Иными словами, применяют его "задним числом". Есовские юристы, очевидно, сознательно забыли о фундаментальном принципе отсутствия у закона обратной силы", - говорится в комментарии.
"Еще раз настоятельно призываем Евросоюз отказаться от бесплодных попыток давления, вернуться к выполнению базовых норм международного и европейского права, а также реально – не на словах, а на деле – выработке действенных правил предотвращения конфликтов в киберпространстве", - заявляют в МИД РФ.
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Северная КореяКитайРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЕвросоюзПолитика
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