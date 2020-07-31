Опубликовано видео конфликта женщины с водителем BlaBlaCar возле Сочи

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Телеканал Телеканал "Вести" опубликовал видео конфликта женщины с водителем, который высадил пассажирку с детьми из машины на пути в Сочи.

Как сообщили в краевом управлении МВД, инцидент произошел в четверг возле поселка Лазаревское. Машина ехала из Геленджика в Сочи.

Вышвырнул женщину с детьми из BlaBlaCar ❗



Женщина с детьми решила добраться на попутке из Геленджика в Сочи. Однако водитель оказался недоволен тем, что помимо двух заранее оговоренных чемоданов в багаже оказался беговел, а дети "песню пели и чипсы ели".#ВестиВидео pic.twitter.com/6h5ZDRyCF4 — ВЕСТИ (@vesti_news) July 31, 2020

На кадрах можно увидеть, как мужчина вытаскивает из автомобиля женщину с плачущим ребенком. Второй ребенок стоит на трассе, рядом с ним разбросаны вещи. Пассажирка кричит и просит вернуть заплаченные за поездку две тысячи рублей.

Как сообщил источник РИА Новости, мужчина так отреагировал на поведение детей в машине, которых мать не смогла успокоить.

Телеканал отмечает, что водитель оказался недоволен тем, что, помимо двух заранее оговоренных чемоданов, у пассажиров также оказался беговел, а дети "песню пели и чипсы ели".

BlaBlaCar заявили, что не причастны к инциденту. В сервисе также не смогли подтвердить, что поездка происходила с их помощью, однако отметили, что готовы участвовать в выяснении обстоятельств случившегося.