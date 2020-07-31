https://ria.ru/20200731/1575224120.html
Опубликовано видео конфликта женщины с водителем BlaBlaCar возле Сочи
Телеканал "Вести" опубликовал видео конфликта женщины с водителем, который высадил пассажирку с детьми из машины на пути в Сочи. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T15:38
2020-07-31T16:55
blablacar
геленджик
сочи
происшествия
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https://ria.ru/20200603/1572408746.html
in.ok1980
Маменькины сынки. Отмазанные от армии. Беговел и чипсы их приводит в ужас. Социопаты. Плохо, что ему ничего не будет за это хамство. Общество на стороне таких ЭГОИСТОВ. Российское общество. Сталкивалась я с таким с детьми не раз. Истерики...выкидывание...В Москве таксисты неадекватные. Женщины такие водители. Просто женщину с детьми легко обидеть. А был бы мужик. Этот мракобес ехал бы ровно до Сочи.
41
in.ok1980
Он что не мог не распускать руки. Не выкидывать вещи? Не пускать их сразу в машину с Беговелом? Попросить их не есть в машине? А деньги за поездку? Женщине с детьми? Надеюсь его накажут за хулиганство...хоть штрафом. А лучше посидел бы в обезьяннике, посмотрел на негламурный мир. Его тонкая нервная организация не выдержала песен детей. Мужчина-это недомужчина. С такой нервной системой мужчин не бывают. Г..ки так реагируют.
31
19
геленджик
сочи
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
blablacar, геленджик, сочи, происшествия
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости.
Телеканал "Вести"
опубликовал видео конфликта женщины с водителем, который высадил пассажирку с детьми из машины на пути в Сочи.
Как сообщили в краевом управлении МВД, инцидент произошел в четверг возле поселка Лазаревское. Машина ехала из Геленджика в Сочи.
На кадрах можно увидеть, как мужчина вытаскивает из автомобиля женщину с плачущим ребенком. Второй ребенок стоит на трассе, рядом с ним разбросаны вещи. Пассажирка кричит и просит вернуть заплаченные за поездку две тысячи рублей.
Как сообщил источник РИА Новости, мужчина так отреагировал на поведение детей в машине, которых мать не смогла успокоить.
Телеканал отмечает, что водитель оказался недоволен тем, что, помимо двух заранее оговоренных чемоданов, у пассажиров также оказался беговел, а дети "песню пели и чипсы ели".
В BlaBlaCar
заявили, что не причастны к инциденту. В сервисе также не смогли подтвердить, что поездка происходила с их помощью, однако отметили, что готовы участвовать в выяснении обстоятельств случившегося.
В МВД отметили, что личность водителя установлена, с ним связались. Проводится проверка.