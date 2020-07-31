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Опубликовано видео конфликта женщины с водителем BlaBlaCar возле Сочи
Телеканал "Вести" опубликовал видео конфликта женщины с водителем, который высадил пассажирку с детьми из машины на пути в Сочи. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T16:55
blablacar
геленджик
сочи
происшествия
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https://ria.ru/20200603/1572408746.html
Маменькины сынки. Отмазанные от армии. Беговел и чипсы их приводит в ужас. Социопаты. Плохо, что ему ничего не будет за это хамство. Общество на стороне таких ЭГОИСТОВ. Российское общество. Сталкивалась я с таким с детьми не раз. Истерики...выкидывание...В Москве таксисты неадекватные. Женщины такие водители. Просто женщину с детьми легко обидеть. А был бы мужик. Этот мракобес ехал бы ровно до Сочи.
41
Он что не мог не распускать руки. Не выкидывать вещи? Не пускать их сразу в машину с Беговелом? Попросить их не есть в машине? А деньги за поездку? Женщине с детьми? Надеюсь его накажут за хулиганство...хоть штрафом. А лучше посидел бы в обезьяннике, посмотрел на негламурный мир. Его тонкая нервная организация не выдержала песен детей. Мужчина-это недомужчина. С такой нервной системой мужчин не бывают. Г..ки так реагируют.
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геленджик
сочи
РИА Новости
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353
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155737/08/1557370858_0:158:3082:1892_1400x0_80_0_0_a4707080824c589db345df1c97f8ae2a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
blablacar, геленджик, сочи, происшествия

Опубликовано видео конфликта женщины с водителем BlaBlaCar возле Сочи

15:38 31.07.2020 (обновлено: 16:55 31.07.2020)
6948
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудница МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет работу с документами
Сотрудница МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет работу с документами
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Телеканал "Вести" опубликовал видео конфликта женщины с водителем, который высадил пассажирку с детьми из машины на пути в Сочи.
Как сообщили в краевом управлении МВД, инцидент произошел в четверг возле поселка Лазаревское. Машина ехала из Геленджика в Сочи.
На кадрах можно увидеть, как мужчина вытаскивает из автомобиля женщину с плачущим ребенком. Второй ребенок стоит на трассе, рядом с ним разбросаны вещи. Пассажирка кричит и просит вернуть заплаченные за поездку две тысячи рублей.
Как сообщил источник РИА Новости, мужчина так отреагировал на поведение детей в машине, которых мать не смогла успокоить.
Телеканал отмечает, что водитель оказался недоволен тем, что, помимо двух заранее оговоренных чемоданов, у пассажиров также оказался беговел, а дети "песню пели и чипсы ели".
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3 июня, 15:05
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В BlaBlaCar заявили, что не причастны к инциденту. В сервисе также не смогли подтвердить, что поездка происходила с их помощью, однако отметили, что готовы участвовать в выяснении обстоятельств случившегося.
В МВД отметили, что личность водителя установлена, с ним связались. Проводится проверка.
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BlaBlaCarГеленджикСочиПроисшествия
Популярные комментарии
Маменькины сынки. Отмазанные от армии. Беговел и чипсы их приводит в ужас. Социопаты. Плохо, что ему ничего не будет за это хамство. Общество на стороне таких ЭГОИСТОВ. Российское общество. Сталкивалась я с таким с детьми не раз. Истерики...выкидывание...В Москве таксисты неадекватные. Женщины такие водители. Просто женщину с детьми легко обидеть. А был бы мужик. Этот мракобес ехал бы ровно до Сочи.
31 июля, 16:19
in.ok1980
18000023
Он что не мог не распускать руки. Не выкидывать вещи? Не пускать их сразу в машину с Беговелом? Попросить их не есть в машине? А деньги за поездку? Женщине с детьми? Надеюсь его накажут за хулиганство...хоть штрафом. А лучше посидел бы в обезьяннике, посмотрел на негламурный мир. Его тонкая нервная организация не выдержала песен детей. Мужчина-это недомужчина. С такой нервной системой мужчин не бывают. Г..ки так реагируют.
31 июля, 16:27
in.ok1980
16000015
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