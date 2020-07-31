Онлайн-брифинг директора ИМЭМО РАН Федора Войтоловского

Конец июля привнес позитивные нотки в непростые отношения России и США: в Вене после длительного перерыва прошли двусторонние переговоры по безопасности в космосе, а ученые двух стран подписали соглашение о сотрудничестве в различных областях исследований, связанных с COVID-19. Однако проблем в двусторонних отношениях по-прежнему слишком много. В ходе мероприятия будут прокомментированы актуальные темы двусторонней российско-американской повестки, противоречия между США и КНР, а также предвыборная президентская кампания в США.