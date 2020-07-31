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Онлайн-брифинг директора ИМЭМО РАН Федора Войтоловского
6 августа в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-брифинг директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, члена-корреспондента РАН Федора ВОЙТОЛОВСКОГО о текущем состоянии российско-американских отношений.
2020-07-31T15:35
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/sharing/article/1575223931.jpg?1596198921
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-брифинг директора ИМЭМО РАН Федора Войтоловского

15:35 31.07.2020
5
6 августа в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-брифинг директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, члена-корреспондента РАН Федора ВОЙТОЛОВСКОГО о текущем состоянии российско-американских отношений.
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Конец июля привнес позитивные нотки в непростые отношения России и США: в Вене после длительного перерыва прошли двусторонние переговоры по безопасности в космосе, а ученые двух стран подписали соглашение о сотрудничестве в различных областях исследований, связанных с COVID-19. Однако проблем в двусторонних отношениях по-прежнему слишком много. В ходе мероприятия будут прокомментированы актуальные темы двусторонней российско-американской повестки, противоречия между США и КНР, а также предвыборная президентская кампания в США.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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