https://ria.ru/20200731/1575223904.html
Родители подростков получили доступ к информации об их здоровье
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предоставляющий родителям право на получение информации о здоровье несовершеннолетних детей после... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T15:35
2020-07-31T17:02
россия
владимир путин
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество