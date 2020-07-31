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Родители подростков получили доступ к информации об их здоровье
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предоставляющий родителям право на получение информации о здоровье несовершеннолетних детей после... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T17:02
россия
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россия, владимир путин, общество

Родители подростков получили доступ к информации об их здоровье

15:35 31.07.2020 (обновлено: 17:02 31.07.2020)
495
© РИА Новости / Яков Андреев Регистратура в больнице
Регистратура в больнице
© РИА Новости / Яков Андреев
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предоставляющий родителям право на получение информации о здоровье несовершеннолетних детей после достижения ими 15-летнего возраста.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения предлагается внести в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" в части прав несовершеннолетних в возрасте старше 15 лет.
Закон распространяет право родителей (законных представителей) на получение информации о здоровье несовершеннолетних после достижения ими границы старшего подросткового возраста.
Ранее с такой инициативой выступала Самарская губернская дума, которая вносила соответствующий законопроект в Госдуму в 2018 году.
Здание Совета Федерации РФ
24 июля, 18:04
СФ одобрил закон о доступе родителей к информации о здоровье подростков
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РоссияВладимир ПутинОбщество
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