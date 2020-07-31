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В ЛНР назвали идею США о военной помощи Украине разжиганием войны
Инициатива американских сенаторов о выделении военной помощи Украине свидетельствует о разжигании конфликта в Донбассе, считает представитель... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T15:35
ситуация в днр и лнр
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ситуация в днр и лнр, родион мирошник, луганская народная республика, донецкая народная республика, сша, украина, в мире

В ЛНР назвали идею США о военной помощи Украине разжиганием войны

15:35 31.07.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловСоветник главы ЛНР по внешним связям Родион Мирошник во время видеомоста в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Советник главы ЛНР по внешним связям Родион Мирошник во время видеомоста в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Инициатива американских сенаторов о выделении военной помощи Украине свидетельствует о разжигании конфликта в Донбассе, считает представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
Ранее группа сенаторов, представляющих Республиканскую и Демократическую партии США, внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение 300 миллионов долларов Украине на военную помощь, в том числе на предоставление летального оружия.

"США традиционно готовы биться за свои интересы в Евразии до последнего украинца, да и не только украинца. К примеру, белорусы тоже подойдут. Интересы как геополитические, так и коммерческие. При этом судьба самих украинцев их волнует не более, чем судьба расходного материала. Странно, что нынешняя украинская власть трактует эти действия США как-то иначе. На Донбассе оценка таким инициативам однозначная - это разжигание войны и стремление, чтобы кровопролитие не заканчивалось", - сказал Мирошник РИА Новости.

По его мнению, нужно помнить, что "разжигание" конфликта американцами "происходит в зоне стратегических интересов России". "И Россия имеет полное право на открытые и адекватные симметричные действия как по защите русскоязычных граждан Украины, так и граждан России, которых на Донбассе уже достаточно", - заявил Мирошник.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРРодион МирошникЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСШАУкраинаВ мире
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