В ЛНР назвали идею США о военной помощи Украине разжиганием войны

"США традиционно готовы биться за свои интересы в Евразии до последнего украинца, да и не только украинца. К примеру, белорусы тоже подойдут. Интересы как геополитические, так и коммерческие. При этом судьба самих украинцев их волнует не более, чем судьба расходного материала. Странно, что нынешняя украинская власть трактует эти действия США как-то иначе. На Донбассе оценка таким инициативам однозначная - это разжигание войны и стремление, чтобы кровопролитие не заканчивалось", - сказал Мирошник РИА Новости.