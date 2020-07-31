"Северный поток — 2" разрешили достроить

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Строительство "Северного потока — 2" можно возобновить 3 августа, после того как истечет срок обжалования нового разрешения Дании, сообщили журналистам в Датском энергетическом агентстве (DEA).
"Возможная апелляция, поданная в Датский апелляционный совет по вопросам энергетики, не будет иметь немедленного приостанавливающего действия, если совет не примет иного решения", — отметили в регуляторе.
В начале июля DEA внесло изменения в разрешение для Nord Stream 2 AG на строительство газопровода в датских водах. В частности, компании позволили использовать не только суда с динамическим позиционированием, но и с якорным. Как пояснило агентство, маршрут газопровода, который предстоит достроить, проходит вне зоны риска контакта с захороненным на дне Балтийского моря химоружием. Однако работы нельзя возобновить до того, как истечет срок обжалования этого разрешения.
Один из возможных вариантов достройки "Северного потока — 2" предусматривает применение якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, способной удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Роль якорного трубоукладчика в таком случае может исполнить "Фортуна", принадлежащая компании МРТС, а системой динамического позиционирования оборудован "Академик Черский", который также находится в Мукране.
Строительство газопровода
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Вашингтон в декабре ввел санкции против "Северного потока — 2" и потребовал от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.
Как отмечал Владимир Путин, Россия способна реализовать проект без привлечения иностранных партнеров. По его словам, "Северный поток — 2" заработает до конца этого года или в первом квартале следующего. Глава "Газпрома" Алексей Миллер также заявлял, что у компании есть все средства, чтобы самостоятельно завершить строительство, но на это потребуется больше времени, чем предполагалось.