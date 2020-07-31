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"Северный поток — 2" разрешили достроить
Строительство "Северного потока — 2" можно возобновить 3 августа, после того как истечет срок обжалования нового разрешения Дании, сообщили журналистам в... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T17:00
uniper
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Я-то думаю, с какого праздника россиянам завтра ценник на газ поднимут? А тут и повод нарисовался.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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uniper, северный поток — 2, балтийское море, газпром, shell, сша, украина, экономика

"Северный поток — 2" разрешили достроить

15:15 31.07.2020 (обновлено: 17:00 31.07.2020)
19642
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Строительство "Северного потока — 2" можно возобновить 3 августа, после того как истечет срок обжалования нового разрешения Дании, сообщили журналистам в Датском энергетическом агентстве (DEA).
"Возможная апелляция, поданная в Датский апелляционный совет по вопросам энергетики, не будет иметь немедленного приостанавливающего действия, если совет не примет иного решения", — отметили в регуляторе.
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В начале июля DEA внесло изменения в разрешение для Nord Stream 2 AG на строительство газопровода в датских водах. В частности, компании позволили использовать не только суда с динамическим позиционированием, но и с якорным. Как пояснило агентство, маршрут газопровода, который предстоит достроить, проходит вне зоны риска контакта с захороненным на дне Балтийского моря химоружием. Однако работы нельзя возобновить до того, как истечет срок обжалования этого разрешения.
Один из возможных вариантов достройки "Северного потока — 2" предусматривает применение якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, способной удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Роль якорного трубоукладчика в таком случае может исполнить "Фортуна", принадлежащая компании МРТС, а системой динамического позиционирования оборудован "Академик Черский", который также находится в Мукране.
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Строительство газопровода

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Вашингтон в декабре ввел санкции против "Северного потока — 2" и потребовал от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.
Как отмечал Владимир Путин, Россия способна реализовать проект без привлечения иностранных партнеров. По его словам, "Северный поток — 2" заработает до конца этого года или в первом квартале следующего. Глава "Газпрома" Алексей Миллер также заявлял, что у компании есть все средства, чтобы самостоятельно завершить строительство, но на это потребуется больше времени, чем предполагалось.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
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UniperСеверный поток — 2Балтийское мореГазпромShellСШАУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Я-то думаю, с какого праздника россиянам завтра ценник на газ поднимут? А тут и повод нарисовался.
31 июля, 15:38
nnn uuu
6100044
Тролька не выросла
31 июля, 15:35
ASAlex Smolov
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