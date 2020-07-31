Андрей Гурьев: отрасль удобрений готова к введению "Зеленого стандарта"

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Группа " . Группа " Фосагро " активно работает с Минсельхозом РФ в создании национального "Зеленого стандарта" сельхозпродукции, сообщил генеральный директор компании Андрей Гурьев.

"Скорейшее принятие законопроекта позволит в кратчайшие сроки монетизировать потенциал российского АПК и придать импульс его развитию. Важно, что реализация инициативы не потребует дополнительных расходов бюджета, а эффект составит как минимум 40 миллиардов дополнительных налогов и 200 тысяч рабочих мест", - привели в пресс-службе компании слова Гурьева на прошедшей в Подмосковье научно-практической конференции "Глобальная продовольственная безопасность: проблемы и пути решения".

Он отметил, что обеспечить растущее население планеты продовольствием без использования эффективных минеральных удобрений невозможно, при этом остро стоит проблема загрязнения почв. Более половины мировых почвенных ресурсов подвержены деградации уже сейчас, что предъявляет особые требования к экологичности минеральных удобрений и устойчивости агротехнологий.

"Наша отрасль к введению "Зеленого стандарта" готова и соответствует самым высоким экологическим требованиям. Индустрия минеральных удобрений прошла за последние 10 лет путь серьезной трансформации. Мы превратились из просто производителей удобрений в поставщиков готовых решений гарантированно высокого урожая", - сказал Гурьев, также являющийся президентом Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ).

По его словам, "Фосагро" активно взаимодействует с РАН, инновационными фондами, научными и учебными заведениями. В состав компании входит единственный в России и ведущий в Европе НИИ по удобрениям и инсектофунгицидам. "Сегодня в портфеле компании 53 марки удобрений, 12 из которых – удобрения с микроэлементами. К 2025 году мы разработаем 50 новых продуктов, а к 2030 году еще 70, в том числе инновационные биоминеральные удобрения, удобрения с ингибиторами и мелиорантами, а также удобрения пролонгированного действия", - сказал Гурьев.