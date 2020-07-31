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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200731/1575221841.html
Мусульмане пожелали президенту мудрости для поддержания мира
О мудрости и здоровье президента России, а также о Божией помощи для "укрепления согласия в обществе, установления мира и создания равных условий для развития... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T15:11
религия и мировоззрение
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Мусульмане пожелали президенту мудрости для поддержания мира

15:05 31.07.2020 (обновлено: 15:11 31.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Духовного управления мусульман России муфтий Дамир Мухетдинов на богослужении в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечет
Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России муфтий Дамир Мухетдинов на богослужении в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечет
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. О мудрости и здоровье президента России, а также о Божией помощи для "укрепления согласия в обществе, установления мира и создания равных условий для развития религиозных общин" помолился в пятницу первый зампредседателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов.
В пятницу мусульмане отмечают главный праздник в исламе - Курбан-байрам (по-тюркски), Ид аль-Адха (по-арабски), или праздник жертвоприношения, который знаменует собой окончание хаджа, паломничества к главным мусульманским святыням в Саудовскую Аравию. Мухетдинов утром возглавил праздничное богослужение в Соборной мечети Москвы, текст его проповеди размещен на сайте СМР.
"Господи, даруй здравия и мудрости президенту страны и нашим государственным деятелям, вложи в их сердца и умы стратегически верные решения для укрепления согласия в обществе, утверждения в нем нравственности и человеколюбия, установления мира и братства между государствами, создания равных условий для развития религиозных общин", - сказал Мухетдинов.
Волонтер возле Московской соборной мечети во время богослужения в честь праздника Курбан-байрам
09:32Религия и мировоззрение
Мусульмане отмечают Курбан-байрам
Он обратил внимание на конфликты в Палестине, Сирии и Ираке, Ливии и Йемене, Китае и Индии – "и в других странах, где в ходе столкновений гибнут мирные жители, разрушаются храмы всех религий".
"Мы неустанно молимся об установлении мира там, где происходит кровопролитие и страдают люди", - заключил Мухетдинов.
Ранее в своем поздравлении по случаю праздника Курбан-байрам глава государства отметил, что "мусульмане вносят весомый вклад в сохранение культурного многообразия нашей страны, способствуют укреплению межнационального согласия в обществе".
Курбан-байрам отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В этом году его начало приходится на 31 июля. На Курбан-байрам мусульмане традиционно совершают забой жертвенного животного, в память о жертвоприношении, которое, как сказано в священных писаниях, совершил в свое время Ибрахим (Авраам).По преданию, ему Господь вначале предписал принести в жертву своего сына, и когда он уже был готов исполнить повеленное, вместо этого был дан наказ принести в жертву животное.
Жертвенные бараны в комплексе Курбан Байрам в праздник Курбан-Байрам в Казани
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Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РелигияДамир МухетдиновНовости - Религия и мировоззрениеМоскваЛивияСирияОбщество
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