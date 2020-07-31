Мусульмане пожелали президенту мудрости для поддержания мира

Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России муфтий Дамир Мухетдинов на богослужении в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечет

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. О мудрости и здоровье президента России, а также о Божией помощи для "укрепления согласия в обществе, установления мира и создания равных условий для развития религиозных общин" помолился в пятницу первый зампредседателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов.

В пятницу мусульмане отмечают главный праздник в исламе - Курбан-байрам (по-тюркски), Ид аль-Адха (по-арабски), или праздник жертвоприношения, который знаменует собой окончание хаджа, паломничества к главным мусульманским святыням в Саудовскую Аравию. Мухетдинов утром возглавил праздничное богослужение в Соборной мечети Москвы, текст его проповеди размещен на сайте СМР.

"Господи, даруй здравия и мудрости президенту страны и нашим государственным деятелям, вложи в их сердца и умы стратегически верные решения для укрепления согласия в обществе, утверждения в нем нравственности и человеколюбия, установления мира и братства между государствами, создания равных условий для развития религиозных общин", - сказал Мухетдинов.

Он обратил внимание на конфликты в Палестине, Сирии и Ираке, Ливии и Йемене, Китае и Индии – "и в других странах, где в ходе столкновений гибнут мирные жители, разрушаются храмы всех религий".

"Мы неустанно молимся об установлении мира там, где происходит кровопролитие и страдают люди", - заключил Мухетдинов.

Ранее в своем поздравлении по случаю праздника Курбан-байрам глава государства отметил, что "мусульмане вносят весомый вклад в сохранение культурного многообразия нашей страны, способствуют укреплению межнационального согласия в обществе".