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Работникам старше 40 лет будут давать день на диспансеризацию
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий право работников старше 40 лет на освобождение от работы на день для прохождения... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T17:03
россия
здоровье - общество
владимир путин
общество
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россия, здоровье - общество, владимир путин, общество

Работникам старше 40 лет будут давать день на диспансеризацию

15:00 31.07.2020 (обновлено: 17:03 31.07.2020)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоМосквичам сократят срок прохождения бесплатной диспансеризации до 1,5 часов
Москвичам сократят срок прохождения бесплатной диспансеризации до 1,5 часов
© РИА Новости / Игорь Зарембо
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий право работников старше 40 лет на освобождение от работы на день для прохождения диспансеризации.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения вносятся в статью 185.1 Трудового кодекса РФ.
В документе отмечается, что работник обязан подтвердить использование освобождения от работы для диспансеризации справкой медорганизации, если это предусмотрено коллективным договором или локальным нормативным актом.
Предполагается, что новые нормы повысят доступность диспансеризации, обеспечат сохранение здоровья работающего населения, увеличение продолжительности активной трудовой жизни, сокращение периодов временной нетрудоспособности и повышение качества жизни.
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РоссияЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинОбщество
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