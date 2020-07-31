https://ria.ru/20200731/1575221403.html
Работникам старше 40 лет будут давать день на диспансеризацию
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий право работников старше 40 лет на освобождение от работы на день для прохождения... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T15:00
2020-07-31T17:03
россия
здоровье - общество
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149105/59/1491055905_0:66:1500:910_1400x0_80_0_0_76d378e466197bc93edbe3211d74ab65.jpg
https://ria.ru/20200715/1574385984.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/149105/59/1491055905_0:66:1500:910_1400x0_80_0_0_76d378e466197bc93edbe3211d74ab65.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/149105/59/1491055905_101:0:1400:974_1400x0_80_0_0_0eb5099e7137fe002b9bb68b21537935.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/149105/59/1491055905_263:0:1237:974_1400x0_80_0_0_9c78e7a9f3b877ccfa88d50be64b9e7a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, здоровье - общество, владимир путин, общество