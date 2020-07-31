Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении налогового маневра в IT-отрасли и упрощении порядка признания физлиц налоговыми резидентами РФ, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Президент в конце июня предложил провести в IT-отрасли налоговый маневр, в том числе бессрочно снизить ставку страховых взносов компаний до 7,6% с нынешних 14%, а ставку налога на прибыль - до 3% с 20%. Закон, подготовленный кабмином во исполнение этого поручения, предусматривает введение этих новаций с 2021 года, а также обнуление ставки налога на прибыль в части, подлежащей зачислению в региональные бюджеты.

Такие преференции получит бизнес, 90% доходов которого сформировано от продажи программного обеспечения и услуг по его разработке и внедрению, пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин . По его словам, попадают под налоговый маневр и российские дизайн-центры, занимающиеся проектированием и разработкой электронных изделий, а также разработчики ПО, в том числе в области искусственного интеллекта.

Глава Минфина Антон Силуанов обращал внимание, что одним из элементов налогового маневра является пересмотр порядка освобождения отрасли от НДС. Предлагается освободить от НДС реализацию исключительных прав на программы, включенные в единый реестр программ для ЭВМ и баз данных, что позволит повысить адресность данной льготы.

Мишустин ранее, отвечая на вопросы депутатов в ходе отчета о работе кабмина в 2019 году, сказал, что в России планируется в 12,5 раз увеличить количество занятых в IT-секторе, вдвое повысить спрос на российские программные продукты и сервисы, а также создать условия для появления около 1 тысячи новых российских IT-стартапов. Главная роль в этом, по его словам, отводится налоговому маневру в IT-сфере.