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Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли
Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении налогового маневра в IT-отрасли и упрощении порядка признания физлиц налоговыми резидентами РФ,... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T15:19
михаил мишустин
антон силуанов
владимир путин
экономика
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михаил мишустин, антон силуанов, владимир путин, экономика

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

14:56 31.07.2020 (обновлено: 15:19 31.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении налогового маневра в IT-отрасли и упрощении порядка признания физлиц налоговыми резидентами РФ, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Президент в конце июня предложил провести в IT-отрасли налоговый маневр, в том числе бессрочно снизить ставку страховых взносов компаний до 7,6% с нынешних 14%, а ставку налога на прибыль - до 3% с 20%. Закон, подготовленный кабмином во исполнение этого поручения, предусматривает введение этих новаций с 2021 года, а также обнуление ставки налога на прибыль в части, подлежащей зачислению в региональные бюджеты.
Такие преференции получит бизнес, 90% доходов которого сформировано от продажи программного обеспечения и услуг по его разработке и внедрению, пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, попадают под налоговый маневр и российские дизайн-центры, занимающиеся проектированием и разработкой электронных изделий, а также разработчики ПО, в том числе в области искусственного интеллекта.
Глава Минфина Антон Силуанов обращал внимание, что одним из элементов налогового маневра является пересмотр порядка освобождения отрасли от НДС. Предлагается освободить от НДС реализацию исключительных прав на программы, включенные в единый реестр программ для ЭВМ и баз данных, что позволит повысить адресность данной льготы.
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Мишустин ранее, отвечая на вопросы депутатов в ходе отчета о работе кабмина в 2019 году, сказал, что в России планируется в 12,5 раз увеличить количество занятых в IT-секторе, вдвое повысить спрос на российские программные продукты и сервисы, а также создать условия для появления около 1 тысячи новых российских IT-стартапов. Главная роль в этом, по его словам, отводится налоговому маневру в IT-сфере.
Помимо этого, закон позволит физлицам, находившимся в РФ в этом году от 90 до 182 дней включительно, признать себя российскими налоговыми резидентами на основании заявления, подаваемого в налоговую в произвольной форме вместе с налоговой декларацией по НДФЛ. Это даст возможность привлечь в РФ граждан, которые готовы здесь работать, развивать бизнес и становиться налоговыми резидентами, пояснял Силуанов. Норма, касающаяся резидентства, будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, то есть иметь обратную силу.
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Михаил МишустинАнтон СилуановВладимир ПутинЭкономика
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