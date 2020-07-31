Доход губернатора Ямала уменьшился вдвое за год

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 июл - РИА Новости. Доход губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Доход губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова уменьшился по сравнению с 2018 годом почти вдвое, по итогам 2019 года он задекларировал 30,7 миллиона рублей, следует из сообщения на сайте регионального правительства.

"Глава региона Дмитрий Артюхов задекларировал годовой доход в размере 30,7 миллиона рублей. Как и годом ранее, у губернатора в собственности земельный участок площадью в 500 квадратных метров и легковой автомобиль. В совместном пользовании с супругой у губернатора находится служебная квартира площадью 72,7 квадратных метров", - говорится в сообщении.

При этом по итогам 2018 года Артюхов задекларировал доход в размере 64,9 миллиона рублей. Власти региона, комментируя эти сведения, уточняли, что существенное влияние на размер дохода руководителя округа оказало досрочное прекращение его полномочий в качестве замгубернатора ЯНАО в мае 2018 года в связи с назначением врио главы Ямала. За 2,5 года работы заместителем губернатора Артюхов не использовал 141 день ежегодного оплачиваемого отпуска, и при прекращении трудового договора в мае прошлого года ему выплатили компенсацию за все неиспользованные за это время дни отпуска.

Для сравнения, в 2017 году, занимая пост заместителя губернатора ЯНАО, Артюхов заработал 25,3 миллиона рублей. При этом предшественник Артюхова на посту руководителя региона, ныне глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин по итогам 2017 года задекларировал 24,3 миллиона рублей, а также три дома и две квартиры, находившиеся в пользовании.