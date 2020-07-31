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Доход губернатора Ямала уменьшился вдвое за год
Доход губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова уменьшился по сравнению с 2018 годом почти вдвое, по итогам 2019 года он задекларировал... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T14:56
россия
дмитрий артюхов
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
ямал
политика
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россия, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), ямал, политика

Доход губернатора Ямала уменьшился вдвое за год

14:56 31.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 июл - РИА Новости. Доход губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова уменьшился по сравнению с 2018 годом почти вдвое, по итогам 2019 года он задекларировал 30,7 миллиона рублей, следует из сообщения на сайте регионального правительства.
"Глава региона Дмитрий Артюхов задекларировал годовой доход в размере 30,7 миллиона рублей. Как и годом ранее, у губернатора в собственности земельный участок площадью в 500 квадратных метров и легковой автомобиль. В совместном пользовании с супругой у губернатора находится служебная квартира площадью 72,7 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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При этом по итогам 2018 года Артюхов задекларировал доход в размере 64,9 миллиона рублей. Власти региона, комментируя эти сведения, уточняли, что существенное влияние на размер дохода руководителя округа оказало досрочное прекращение его полномочий в качестве замгубернатора ЯНАО в мае 2018 года в связи с назначением врио главы Ямала. За 2,5 года работы заместителем губернатора Артюхов не использовал 141 день ежегодного оплачиваемого отпуска, и при прекращении трудового договора в мае прошлого года ему выплатили компенсацию за все неиспользованные за это время дни отпуска.
Для сравнения, в 2017 году, занимая пост заместителя губернатора ЯНАО, Артюхов заработал 25,3 миллиона рублей. При этом предшественник Артюхова на посту руководителя региона, ныне глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин по итогам 2017 года задекларировал 24,3 миллиона рублей, а также три дома и две квартиры, находившиеся в пользовании.
Впрочем, Артюхов второй год подряд оказывается не самым богатым чиновником в правительстве Ямала. Если по итогам 2018 года его опередил первый заместитель Алексей Ситников, который задекларировал 65,7 миллиона рублей, то на этот раз больше Артюхова заработали два других его заместителя: курирующий внешние связи Александр Мажаров и главный финансист правительства ЯНАО Альбина Свинцова, чьи доходы за прошлый год составили 37,5 миллиона и 31,7 миллиона рублей соответственно.
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РоссияДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)ЯмалПолитика
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