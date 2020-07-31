https://ria.ru/20200731/1575220975.html
Названо число фирм, которые вошли в программу стимулирования турпоездок
К программе стимулирования доступных туристических поездок по России с возможностью возврата кешбека за приобретенные услуги до конца 2020 года присоединились... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T15:21
2020-07-31T15:31
туризм
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм)
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. К программе стимулирования доступных туристических поездок по России с возможностью возврата кешбека за приобретенные услуги до конца 2020 года присоединились 1100 туроператоров и 2550 гостиниц, сообщает пресс-служба Федерального агентства по туризму.
"В программе стимулирования доступных туристических поездок по России примут участие 1100 туроператоров и 2550 гостиниц, еще около 3700 заявок от отелей находятся на рассмотрении и также могут быть включены в программу", — проинформировали в ведомстве.
Там напомнили, что туристы получат государственную субсидию (кешбэк) до 15 тысяч рублей при покупке тура или проживания у участника программы. О дате старта продаж будет объявлено в ближайшие дни.
По информации Ростуризма, в настоящий момент туроператоры и гостиницы изо всех регионов страны готовят специальные предложения (турпакеты или размещение), которые будут соответствовать условиям программы. Ключевые условия – оплата тура или гостиничного размещения должна быть произведена картой "МИР"на которую кешбэк вернется автоматически. Другие условия – продолжительность поездки должна быть не менее четырех ночей (пяти дней), а стоимость — не менее 25 тысяч рублей.
"Уже сейчас в Ростуризм представлено более 500 тысяч таких предложений от туропреаторов и отелей во все регионы страны на разные даты до конца года. Вся информация и полный список предложений будут опубликованы на сайте мирпутешествий.рф", — отметили в ведомстве.