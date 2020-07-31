Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200731/1575220975.html
Названо число фирм, которые вошли в программу стимулирования турпоездок
К программе стимулирования доступных туристических поездок по России с возможностью возврата кешбека за приобретенные услуги до конца 2020 года присоединились... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T15:31
туризм
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152539/45/1525394593_0:108:2001:1233_1400x0_80_0_0_695aa43e03033d946c5db795a784cbfa.jpg
https://ria.ru/20200623/1556462087.html
https://ria.ru/20200616/1572756877.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/152539/45/1525394593_0:108:2001:1233_1400x0_80_0_0_695aa43e03033d946c5db795a784cbfa.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/152539/45/1525394593_107:0:1892:1339_1400x0_80_0_0_5270bb424a331913097ed57d73ddef68.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/152539/45/1525394593_330:0:1669:1339_1400x0_80_0_0_9456d7155af204c774580597a1d54c02.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм)

Названо число фирм, которые вошли в программу стимулирования турпоездок

15:21 31.07.2020 (обновлено: 15:31 31.07.2020)
618
© Depositphotos / irra_irraКалининград
Калининград
© Depositphotos / irra_irra
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. К программе стимулирования доступных туристических поездок по России с возможностью возврата кешбека за приобретенные услуги до конца 2020 года присоединились 1100 туроператоров и 2550 гостиниц, сообщает пресс-служба Федерального агентства по туризму.
"В программе стимулирования доступных туристических поездок по России примут участие 1100 туроператоров и 2550 гостиниц, еще около 3700 заявок от отелей находятся на рассмотрении и также могут быть включены в программу", — проинформировали в ведомстве.
Там напомнили, что туристы получат государственную субсидию (кешбэк) до 15 тысяч рублей при покупке тура или проживания у участника программы. О дате старта продаж будет объявлено в ближайшие дни.
По информации Ростуризма, в настоящий момент туроператоры и гостиницы изо всех регионов страны готовят специальные предложения (турпакеты или размещение), которые будут соответствовать условиям программы. Ключевые условия – оплата тура или гостиничного размещения должна быть произведена картой "МИР"на которую кешбэк вернется автоматически. Другие условия – продолжительность поездки должна быть не менее четырех ночей (пяти дней), а стоимость — не менее 25 тысяч рублей.
Кисловодск.
23 июня, 08:00Туризм
Нарзан, Эльбрус и Лермонтов. Как Кисловодск встречает туристов
"Уже сейчас в Ростуризм представлено более 500 тысяч таких предложений от туропреаторов и отелей во все регионы страны на разные даты до конца года. Вся информация и полный список предложений будут опубликованы на сайте мирпутешествий.рф", — отметили в ведомстве.
Города России. Светлогорск
16 июня, 08:00Туризм
Вместо Европы? Калининград готовится к приему российских туристов
400000
ТуризмТуризмНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)
Рекомендуем
Регистратура в больнице
Родители подростков получили доступ к информации об их здоровье
Место инцидента на российско-украинской границе в Ростовской области
Мужчина протаранил пограничный пост на российско-украинской границе
Экс-мэр Калининграда Юрий Савенко
Умер бывший мэр Калининграда Юрий Савенко
Рамзан Кадыров
"По стойке смирно стою". Кадыров рассказал, как разговаривает с Путиным
Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России муфтий Дамир Мухетдинов на богослужении в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечет
Мусульмане пожелали президенту мудрости для поддержания мира
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Оппозиция обвинила Зеленского в имитации перемирия в Донбассе
Представление художника о том, как выглядит планетная система TRAPPIST-1
Ученые считают, что у некоторых звезд может быть до семи обитаемых планет
Советник главы ЛНР по внешним связям Родион Мирошник во время видеомоста в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
В ЛНР назвали идею США о военной помощи Украине разжиганием войны
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
"Северный поток — 2" разрешили достроить
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал законы о регуляторной гильотине
Женщина в наручниках
В России смягчили наказание беременным за нетяжкие преступления
Москвичам сократят срок прохождения бесплатной диспансеризации до 1,5 часов
Работникам старше 40 лет будут давать день на диспансеризацию
Здание МИД России
Россия зеркально ответит на киберсанкции Евросоюза
Сотрудница МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет работу с документами
Опубликовано видео конфликта женщины с водителем BlaBlaCar возле Сочи
Входные ворота в зоопарк Бронкса
В США извинились за показ африканца в клетке с обезьянами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:20Отчуждение территории России приравняли к экстремизму
18:18В России вырастут пенсии работающих пенсионеров
18:14Охлобыстин рассказал о желании Ефремова сидеть в тюрьме
18:13Иностранцев пустят в Россию только со справкой об отсутствии COVID-19
18:12Украина потребует выдать задержанных в Белоруссии россиян
18:09Леонардо Ди Каприо спродюсирует сериал по мотивам утопии Олдоса Хаксли
18:08Президент Мексики отказался носить маску, пока не победит коррупцию
18:07Четырех пострадавших при нападении в Берлине госпитализировали
17:59Назван неожиданный признак угрозы сердечного приступа
17:59Житель Москвы пожаловался в полицию на подгоревший суп
17:58В Липецкой области три человека погибли при столкновении двух иномарок
17:57Минск направил Москве ноту из-за очередей на границе
17:53В США сомневаются в успехе российской вакцины от COVID-19
17:53Блогера из Грузии арестовали за участие в митингах в Хабаровске
17:50США ввели санкции против Китая
17:49В Испании разрабатывают спрей против коронавируса
17:44Роспотребнадзор советует туристам за рубежом не есть мясо диких животных
17:41В России увеличатся штрафы за продажу снюса
17:37Полиция рассказала о "приключении" нашедших сумку марихуаны детсадовцев
17:36В российских СМИ появится реклама вина из ЕАЭС
Лента новостейМолния