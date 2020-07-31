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Религия и мировоззрение
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Духовное управление мусульман угостит нуждающихся мясом на Курбан-байрам
Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ организует благотворительную раздачу мяса нуждающимся на Курбан-байрам, говорится в сообщении на сайте ДУМ РФ. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T14:47
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Духовное управление мусульман угостит нуждающихся мясом на Курбан-байрам

14:47 31.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЖертвенные бараны в комплексе "Курбан Байрам" в праздник Курбан-Байрам в Казани
Жертвенные бараны в комплексе Курбан Байрам в праздник Курбан-Байрам в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ организует благотворительную раздачу мяса нуждающимся на Курбан-байрам, говорится в сообщении на сайте ДУМ РФ.
"В честь праздника Курбан-байрам и учитывая тяжелое материальное положение многих семей в связи с пандемией, Духовное управление мусульман организует всероссийскую акцию по раздаче нуждающимся мяса жертвенных животных – "Курбан Керим 2020". Помощь в виде нескольких килограмм мяса получат десятки тысяч семей", - говорится в сообщении.
Так, в десятках регионов России на специализированных предприятиях совершат жертвоприношения, после чего пакеты с жертвенным мясом распределят в нуждающиеся семьи. В Москве и Московской области для получения помощи нужно до 20 августа оставить заявку по телефону 8-495-150-16-70, самовывоз будет организован из Соборной, Исторической и Мемориальной мечетей, отмечают в ДУМ РФ.
Волонтер возле Московской соборной мечети во время богослужения в честь праздника Курбан-байрам
09:32Религия и мировоззрение
Мусульмане отмечают Курбан-байрам
"Во время проведения акции будут соблюдены все санитарные требования. В частности, в пункты самовывоза жертвенное мясо, расфасованное в вакуумные пакеты, будет доставляться и храниться в рефрижераторах. Самовывоз будет организован таким образом, чтобы исключить скопление людей. Для пожилых и маломобильных людей предусмотрена доставка на дом", - рассказали в Духовном управлении.
Акция "Курбан Керим 2020" проводится по благословению главы ДУМ РФ муфтия шейха Равиля Гайнутдина при поддержке благотворителя Сулеймана Керимова, уточнили в организации.
Мусульмане 31 июля отмечают главный праздник в исламе - Курбан-байрам (по-тюркски), Ид аль-Адха (по-арабски) или праздник жертвоприношения, который знаменует окончание хаджа, паломничества к главным святыням ислама Саудовской Аравии. На Курбан-байрам мусульмане совершают забой жертвенного животного в память о жертвоприношении, которое, как сказано в священных писаниях, совершил в свое время Ибрахим (Авраам). Ему Господь вначале предписал принести в жертву своего сына, и когда он уже был готов исполнить повеленное, - вместо этого был дан наказ принести в жертву животное. Традиционно, мясо животного нужно разделить на части: одну оставить дома, второй - угостить родных и близких, третью – раздать нуждающимся.
Празднование Курбан-байрама в Москве
14:16Религия и мировоззрение
Празднование Курбан-байрама в России
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