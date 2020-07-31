Духовное управление мусульман угостит нуждающихся мясом на Курбан-байрам

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ организует благотворительную раздачу мяса нуждающимся на Курбан-байрам, говорится в сообщении на сайте ДУМ РФ.

"В честь праздника Курбан-байрам и учитывая тяжелое материальное положение многих семей в связи с пандемией, Духовное управление мусульман организует всероссийскую акцию по раздаче нуждающимся мяса жертвенных животных – "Курбан Керим 2020". Помощь в виде нескольких килограмм мяса получат десятки тысяч семей", - говорится в сообщении.

Так, в десятках регионов России на специализированных предприятиях совершат жертвоприношения, после чего пакеты с жертвенным мясом распределят в нуждающиеся семьи. В Москве и Московской области для получения помощи нужно до 20 августа оставить заявку по телефону 8-495-150-16-70, самовывоз будет организован из Соборной, Исторической и Мемориальной мечетей, отмечают в ДУМ РФ.

"Во время проведения акции будут соблюдены все санитарные требования. В частности, в пункты самовывоза жертвенное мясо, расфасованное в вакуумные пакеты, будет доставляться и храниться в рефрижераторах. Самовывоз будет организован таким образом, чтобы исключить скопление людей. Для пожилых и маломобильных людей предусмотрена доставка на дом", - рассказали в Духовном управлении.

Акция "Курбан Керим 2020" проводится по благословению главы ДУМ РФ муфтия шейха Равиля Гайнутдина при поддержке благотворителя Сулеймана Керимова, уточнили в организации.