https://ria.ru/20200731/1575220776.html
В ДНР оценили идею США предоставить военную помощь Украине
Инициатива американских сенаторов о выделении военной помощи Украине демонстрирует приверженность США силовому сценарию решения конфликта в Донбассе, считает... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T14:46
2020-07-31T14:46
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
сша
украина
в мире
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https://ria.ru/20200731/1575218579.html
донецкая народная республика
сша
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_0:113:3241:1936_1400x0_80_0_0_4425bf2df52627df7089e733d1dd1582.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, сша, украина, в мире