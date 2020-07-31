Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200731/1575220776.html
В ДНР оценили идею США предоставить военную помощь Украине
Инициатива американских сенаторов о выделении военной помощи Украине демонстрирует приверженность США силовому сценарию решения конфликта в Донбассе, считает... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T14:46
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_0:113:3241:1936_1400x0_80_0_0_4425bf2df52627df7089e733d1dd1582.jpg
https://ria.ru/20200731/1575218579.html
донецкая народная республика
сша
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_0:113:3241:1936_1400x0_80_0_0_4425bf2df52627df7089e733d1dd1582.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_256:0:2987:2048_1400x0_80_0_0_ae2d1a2273374fd683e5bae3a943fe61.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_597:0:2645:2048_1400x0_80_0_0_7afe95259953e330a5564288c34afb75.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, сша, украина, в мире

В ДНР оценили идею США предоставить военную помощь Украине

14:46 31.07.2020
868
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Инициатива американских сенаторов о выделении военной помощи Украине демонстрирует приверженность США силовому сценарию решения конфликта в Донбассе, считает зампредседателя Общественной палаты самопровозглашенной Донецкой народной республики Екатерина Мартьянова.
Ранее группа сенаторов, представляющих Республиканскую и Демократическую партии США, внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение 300 миллионов долларов Украине на военную помощь, в том числе на предоставление летального оружия.
"Приверженность Америки к силовому сценарию и эскалации конфликта в Донбассе очевидна. К сожалению, остальные мировые лидеры, кроме России, просто молчат и спокойно наблюдают, как уничтожается Донбасс", - написала Мартьянова в своем Telegram-канале.
Леонид Кравчук
14:17
Кравчук выступил против предоставления особого статуса Донбассу
3111031
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаСШАУкраинаВ мире
Рекомендуем
Леонид Кравчук
Кравчук назвал условия проведения выборов в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Оппозиция обвинила Зеленского в имитации перемирия в Донбассе
Леонид Кравчук
Кравчук выступил против предоставления особого статуса Донбассу
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
"Северный поток — 2" разрешили достроить
Президент России Владимир Путин
Путин денонсировал соглашение с Казахстаном по РЛС "Балхаш"
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук назвал предложение Козака по Донбассу его личным мнением
Сеноте Ик-киль в муниципалитете Тинум, Мексика
В Мексике закрыли для туристов пещеру, где жили древнейшие жители Америки
Жертвенные бараны в комплексе Курбан Байрам в праздник Курбан-Байрам в Казани
Духовное управление мусульман угостит нуждающихся мясом на Курбан-байрам
Место инцидента на российско-украинской границе в Ростовской области
Мужчина протаранил пограничный пост на российско-украинской границе
Военнослужащие Молдавии, Грузии, США и Украины во время торжественного построения на учениях Sea Breeze-2019 в Одессе, Украина
Источник в МИД предупредил о последствиях оказания военной помощи Украине
Дмитрий Козак
В Кремле оценили публикацию украинскими СМИ письма Козака
Памятник маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому
Посольство возмутилось осквернением памятника Рокоссовскому в Польше
Советник главы ЛНР по внешним связям Родион Мирошник во время видеомоста в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
В ЛНР назвали идею США о военной помощи Украине разжиганием войны
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Консулу разрешили посетить задержанных в Белоруссии россиян
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов
Доход губернатора Ямала уменьшился вдвое за год
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:20Отчуждение территории России приравняли к экстремизму
18:18В России вырастут пенсии работающих пенсионеров
18:14Охлобыстин рассказал о желании Ефремова сидеть в тюрьме
18:13Иностранцев пустят в Россию только со справкой об отсутствии COVID-19
18:12Украина потребует выдать задержанных в Белоруссии россиян
18:09Леонардо Ди Каприо спродюсирует сериал по мотивам утопии Олдоса Хаксли
18:08Президент Мексики отказался носить маску, пока не победит коррупцию
18:07Четырех пострадавших при нападении в Берлине госпитализировали
17:59Назван неожиданный признак угрозы сердечного приступа
17:59Житель Москвы пожаловался в полицию на подгоревший суп
17:58В Липецкой области три человека погибли при столкновении двух иномарок
17:57Минск направил Москве ноту из-за очередей на границе
17:53В США сомневаются в успехе российской вакцины от COVID-19
17:53Блогера из Грузии арестовали за участие в митингах в Хабаровске
17:50США ввели санкции против Китая
17:49В Испании разрабатывают спрей против коронавируса
17:44Роспотребнадзор советует туристам за рубежом не есть мясо диких животных
17:41В России увеличатся штрафы за продажу снюса
17:37Полиция рассказала о "приключении" нашедших сумку марихуаны детсадовцев
17:36В российских СМИ появится реклама вина из ЕАЭС
Лента новостейМолния