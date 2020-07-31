Кравчук назвал условия проведения выборов в Донбассе

"Следует проводить (выборы - ред.), когда будут соответствующие условия: когда мы скажем, что в этом регионе какие-то капельки украинской власти, украинской жизни уже есть. Когда люди захотят выбирать власть законно, когда будет установлен наш контроль на границе, тогда об этом можно говорить. А просто так, когда нет никакого влияния, я не вижу, как можно сделать", - сказал Кравчук в интервью "Суспільне Новини" ("Общественные новости").