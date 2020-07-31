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Кравчук назвал условия проведения выборов в Донбассе
Выборы в Донбассе требуют соблюдения ряда условий, в том числе контроля со стороны Киева на госгранице с РФ, заявил в пятницу экс-президент Украины, новый глава РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T14:45
ситуация в днр и лнр
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леонид кучма
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РИА Новости
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353
60
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ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, леонид кучма, леонид кравчук, владимир зеленский, киев, украина, в мире

Кравчук назвал условия проведения выборов в Донбассе

14:45 31.07.2020
2152
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛеонид Кравчук
Леонид Кравчук
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 31 июл - РИА Новости. Выборы в Донбассе требуют соблюдения ряда условий, в том числе контроля со стороны Киева на госгранице с РФ, заявил в пятницу экс-президент Украины, новый глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук.
Ранее бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в контактной группе. В четверг президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение, которым уполномочил Кравчука представлять делегацию Киева в группе.
"Следует проводить (выборы - ред.), когда будут соответствующие условия: когда мы скажем, что в этом регионе какие-то капельки украинской власти, украинской жизни уже есть. Когда люди захотят выбирать власть законно, когда будет установлен наш контроль на границе, тогда об этом можно говорить. А просто так, когда нет никакого влияния, я не вижу, как можно сделать", - сказал Кравчук в интервью "Суспільне Новини" ("Общественные новости").
Ранее Зеленский заявил, что настаивает на передаче украинским военным контроля над границей с Россией до проведения в Донбассе выборов. Президент России Владимир Путин напомнил, что минские соглашения предусматривают сначала проведение выборов, а потом решение по границе. Он также заявил, что если украинские военные встанут на границе, окружив ДНР и ЛНР, "может начаться Сребреница", поскольку Зеленский вряд ли сможет справиться с националистами.
В понедельник в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Командующий объединенными силами Украины Владимир Кравченко заявил о том, что противники нарушили перемирие в регионе в первый день вступления в силу допмер по его обеспечению. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) назвало эти заявления провокацией.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЛеонид КучмаЛеонид КравчукВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
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