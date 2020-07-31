Муфтий: верующие со смирением относятся к ограничениям в Курбан-байрам

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Верующие со смирением воспринимают ограничение в посещении мечетей и отмену хаджа из-за эпидемии коронавируса, заявил в пятницу во время праздничной проповеди глава Духовного собрания мусульман РФ муфтий Альбир Крганов, видеозапись которой доступна на сайте организации.

Мусульмане 31 июля отмечают главный праздник в исламе — Курбан-байрам (по-тюркски), Ид аль-Адха (по-арабски), или праздник жертвоприношения, который знаменует окончание хаджа, паломничества к главным мусульманским святыням в Саудовской Аравии. В этом году власти королевства закрыли границы для паломников из-за эпидемии коронавируса. В Москве и Московской области праздничные богослужения прошли без прихожан.

"К сожалению, мы не можем собраться в этот день в привычной обстановке. Но, несмотря на введенные ограничения на посещение мечетей и даже когда Кааба (расположена в Мекке - ред.) закрыта для гостей из других стран, правоверные со смирением, пониманием и солидарностью объединяются в одно целое, борются с болезнями тела и души, которые постигли все человечество", - сказал Крганов.

По его словам, временным трудностям не по силе отменить праздник: верующие проводят его с "сердечными молитвами и дополнительными намазами в кругу близких".

"Дорогие братья, позвольте поздравить всех вас с наступившим праздником Курбан-байрам. Поистине, этот праздник сближения семей, народов и общин", - подытожил Крганов.

Ранее совет улемов Духовного собрания мусульман России порекомендовал верующим в регионах не посещать массовые мероприятия во время празднования Курбан-байрама. В Москве же сохраняются ограничения на проведение массовых мероприятий, поэтому праздничная молитва в столице пройдет только в помещениях мечетей и молельных домов, отметили в ДСМР.

Хадж является одним из пяти столпов, на которых основывается ислам. Паломничество к святым местам в Мекке предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину. Традиционно хадж совершают во время месяца зуль-хиджа ("месяца паломничества"), который в 2020 году начался 21 июля. В связи с тем, что мусульманский календарь является лунным, время совершения хаджа ежегодно меняется. Малое паломничество (умра) мусульманин может совершить в любое время года.